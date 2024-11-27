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Глава Unilever назвал главную причину ухода компании из России - 27.11.2024, ПРАЙМ
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Глава Unilever назвал главную причину ухода компании из России
Глава Unilever назвал главную причину ухода компании из России - 27.11.2024, ПРАЙМ
Глава Unilever назвал главную причину ухода компании из России
Компания Unilever, один из крупнейших производителей потребительских товаров в мире, решила уйти с российского рынка из-за потери контроля над своим бизнесом в... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T10:14+0300
2024-11-27T10:14+0300
экономика
россия
unilever
бизнес
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Компания Unilever, один из крупнейших производителей потребительских товаров в мире, решила уйти с российского рынка из-за потери контроля над своим бизнесом в стране. Об этом рассказал генеральный директор компании Хайн Шумахер.После введения западных санкций в отношении России, Unilever больше не могла перемещать денежные средства в страну и из нее, а также контролировать свои бренды. Шумахер в беседе с агентством Bloomberg отметил, что не видел перспектив в восстановлении контроля, что стало основной причиной решения уйти с рынка.Решение о продаже российского бизнеса было, "пожалуй, самым трудным за последние полтора года", подчеркнул он.Unilever продала свой российский бизнес в октябре этого года группе "Арнест". Согласно данным компании, чистые активы российского бизнеса составляли около 600 миллионов евро, а сумма сделки, по данным Financial Times, составила 520 миллионов евро. Unilever работала в России с 1991 года и выпускала такие известные бренды, как Knorr, Dove, Rexona и другие.
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россия, unilever, бизнес
Экономика, РОССИЯ, Unilever, Бизнес
10:14 27.11.2024
 
Глава Unilever назвал главную причину ухода компании из России

Глава Unilever: компания ушла из России, потому что теряла контроль над бизнесом

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфис компании Unilever
Офис компании Unilever - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Компания Unilever, один из крупнейших производителей потребительских товаров в мире, решила уйти с российского рынка из-за потери контроля над своим бизнесом в стране. Об этом рассказал генеральный директор компании Хайн Шумахер.
После введения западных санкций в отношении России, Unilever больше не могла перемещать денежные средства в страну и из нее, а также контролировать свои бренды. Шумахер в беседе с агентством Bloomberg отметил, что не видел перспектив в восстановлении контроля, что стало основной причиной решения уйти с рынка.
Решение о продаже российского бизнеса было, "пожалуй, самым трудным за последние полтора года", подчеркнул он.
Unilever продала свой российский бизнес в октябре этого года группе "Арнест". Согласно данным компании, чистые активы российского бизнеса составляли около 600 миллионов евро, а сумма сделки, по данным Financial Times, составила 520 миллионов евро. Unilever работала в России с 1991 года и выпускала такие известные бренды, как Knorr, Dove, Rexona и другие.
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