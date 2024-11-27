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Глава Unilever назвал главную причину ухода компании из России

Глава Unilever назвал главную причину ухода компании из России - 27.11.2024, ПРАЙМ

Глава Unilever назвал главную причину ухода компании из России

Компания Unilever, один из крупнейших производителей потребительских товаров в мире, решила уйти с российского рынка из-за потери контроля над своим бизнесом в... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T10:14+0300

2024-11-27T10:14+0300

2024-11-27T10:14+0300

экономика

россия

unilever

бизнес

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Компания Unilever, один из крупнейших производителей потребительских товаров в мире, решила уйти с российского рынка из-за потери контроля над своим бизнесом в стране. Об этом рассказал генеральный директор компании Хайн Шумахер.После введения западных санкций в отношении России, Unilever больше не могла перемещать денежные средства в страну и из нее, а также контролировать свои бренды. Шумахер в беседе с агентством Bloomberg отметил, что не видел перспектив в восстановлении контроля, что стало основной причиной решения уйти с рынка.Решение о продаже российского бизнеса было, "пожалуй, самым трудным за последние полтора года", подчеркнул он.Unilever продала свой российский бизнес в октябре этого года группе "Арнест". Согласно данным компании, чистые активы российского бизнеса составляли около 600 миллионов евро, а сумма сделки, по данным Financial Times, составила 520 миллионов евро. Unilever работала в России с 1991 года и выпускала такие известные бренды, как Knorr, Dove, Rexona и другие.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, unilever, бизнес