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В офисе Зеленского снова предложили условия для переговоров с Россией - 27.11.2024, ПРАЙМ
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В офисе Зеленского снова предложили условия для переговоров с Россией
В офисе Зеленского снова предложили условия для переговоров с Россией - 27.11.2024, ПРАЙМ
В офисе Зеленского снова предложили условия для переговоров с Россией
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак снова начал предлагать условия для переговоров с Россией, несмотря на так и не отмененный на Украине запрет на их... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T17:08+0300
2024-11-27T17:08+0300
политика
украина
владимир зеленский
андрей ермак
мирные переговоры
россия
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак снова начал предлагать условия для переговоров с Россией, несмотря на так и не отмененный на Украине запрет на их проведение. Сейчас в офисе Зеленского не настаивают на возвращении к границам Украины 1991 года. Среди условий для начала переговоров Ермак указал возвращение ситуации к положению на 23 февраля 2022 года перед началом специальной военной операции. По его словам, в тот момент большое количество украинских территорий уже находилось под контролем России. Ермак отметил, что плодотворные переговоры возможны лишь "когда все участвующие в конфликте стороны желают прекратить боевые действия". "В дополнение ситуация должна быть возвращена к по меньшей мере состоянию 23 февраля 2022 года. Это стало бы отправной точкой для дальнейшего урегулирования", — говорится в материале Ермака, опубликованном в шведской газете Dagens Industri. В октябре президент России Владимир Путин заявил, что Киев выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. Он отмечал, что украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Путин напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести переговоры. Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. В Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для РФ является достижение целей СВО, на данный момент это возможно только военным путем.
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украина, владимир зеленский, андрей ермак, мирные переговоры, россия
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, мирные переговоры, РОССИЯ
17:08 27.11.2024
 
В офисе Зеленского снова предложили условия для переговоров с Россией

Глава офиса Зеленского Ермак снова предложил условия для переговоров с Россией

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак снова начал предлагать условия для переговоров с Россией, несмотря на так и не отмененный на Украине запрет на их проведение. Сейчас в офисе Зеленского не настаивают на возвращении к границам Украины 1991 года.
Среди условий для начала переговоров Ермак указал возвращение ситуации к положению на 23 февраля 2022 года перед началом специальной военной операции. По его словам, в тот момент большое количество украинских территорий уже находилось под контролем России.
Ермак отметил, что плодотворные переговоры возможны лишь "когда все участвующие в конфликте стороны желают прекратить боевые действия".
"В дополнение ситуация должна быть возвращена к по меньшей мере состоянию 23 февраля 2022 года. Это стало бы отправной точкой для дальнейшего урегулирования", — говорится в материале Ермака, опубликованном в шведской газете Dagens Industri.
В октябре президент России Владимир Путин заявил, что Киев выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. Он отмечал, что украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Путин напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести переговоры.
Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. В Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для РФ является достижение целей СВО, на данный момент это возможно только военным путем.
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ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийАндрей Ермакмирные переговорыРОССИЯ
 
 
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