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Выпуск грузовых вагонов в России вырос на 20 процентов

Выпуск грузовых вагонов в России вырос на 20 процентов - 27.11.2024, ПРАЙМ

Выпуск грузовых вагонов в России вырос на 20 процентов

Производство грузовых вагонов в России в январе-октябре 2024 года выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в октябре – на 13%,... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T19:38+0300

2024-11-27T19:38+0300

2024-11-27T19:38+0300

экономика

россия

росстат

грузовые вагоны

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Производство грузовых вагонов в России в январе-октябре 2024 года выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в октябре – на 13%, следует из данных Росстата. Производство грузовых вагонов в абсолютных цифрах за десять месяцев составило 61,9 тысячи единиц, в октябре - 7 тысяч единиц. Выпуск пассажирских вагонов за десять месяцев увеличился на 3,9% - до 1,274 тысячи штук, в том числе в октябре - на 25,4% - до 143 штук. Производство электровозов за десять месяцев увеличилось на 7,9% - до 274 единиц, в октябре - на 21,7% - до 28 единиц. Выпуск тепловозов вырос на 14,9% - до 208 секций и в 4,4 раза - до 35 секций, соответственно. Объединение производителей железнодорожной техники (ОПЖТ) прогнозировало в 2024 году рост выпуска грузовых вагонов в России на 20,9% по сравнению с прошлым годом - до 77 тысяч единиц.

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россия, росстат, грузовые вагоны