https://1prime.ru/20241127/verbovka-853125016.html

СМИ: Запад активизировал вербовку россиян

СМИ: Запад активизировал вербовку россиян - 27.11.2024, ПРАЙМ

СМИ: Запад активизировал вербовку россиян

Западные спецслужбы нарастили усилия по вербовке россиян, из-за высоких рисков операций внутри России предпочтение отдается третьим странам, сообщило издание... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T14:05+0300

2024-11-27T14:05+0300

2024-11-27T14:06+0300

политика

вербовка

запад

россия

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Западные спецслужбы нарастили усилия по вербовке россиян, из-за высоких рисков операций внутри России предпочтение отдается третьим странам, сообщило издание Guardian со ссылкой на европейские источники в сфере безопасности и разведки. "Несколько европейских источников в сфере безопасности и разведки... подтвердили... , что западные агентства активизировали попытки вербовки", - подчеркнули в статье. Авторы также отметили, что данные были получены в течение нескольких последних месяцев.Один из источников отметил, что на первом этапе вовлечения потенциального агента сотрудники спецслужб либо вступают в контакт с теми, кто сами изъявили желание сотрудничать, либо прибегают к проверенному методу, используя "чемоданы, полные наличных". Издание подчеркнуло: вербовка на территории России в текущих условиях считается слишком опасной. "Но есть третьи страны, где можно встретиться с этими людьми", - заявил газете источник. Как сообщает Guardian, количество россиян, согласившихся на такую работу, строго засекречено и не распространяется даже между сотрудниками. Однако, как утверждает издание, "есть основания полагать", что по крайней мере несколько вербовок были осуществлены.

https://1prime.ru/20241127/tramp-853123863.html

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вербовка, запад, россия