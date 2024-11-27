https://1prime.ru/20241127/verbovka-853125016.html
СМИ: Запад активизировал вербовку россиян
СМИ: Запад активизировал вербовку россиян - 27.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: Запад активизировал вербовку россиян
Западные спецслужбы нарастили усилия по вербовке россиян, из-за высоких рисков операций внутри России предпочтение отдается третьим странам, сообщило издание... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T14:05+0300
2024-11-27T14:05+0300
2024-11-27T14:06+0300
политика
вербовка
запад
россия
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Западные спецслужбы нарастили усилия по вербовке россиян, из-за высоких рисков операций внутри России предпочтение отдается третьим странам, сообщило издание Guardian со ссылкой на европейские источники в сфере безопасности и разведки. "Несколько европейских источников в сфере безопасности и разведки... подтвердили... , что западные агентства активизировали попытки вербовки", - подчеркнули в статье. Авторы также отметили, что данные были получены в течение нескольких последних месяцев.Один из источников отметил, что на первом этапе вовлечения потенциального агента сотрудники спецслужб либо вступают в контакт с теми, кто сами изъявили желание сотрудничать, либо прибегают к проверенному методу, используя "чемоданы, полные наличных". Издание подчеркнуло: вербовка на территории России в текущих условиях считается слишком опасной. "Но есть третьи страны, где можно встретиться с этими людьми", - заявил газете источник. Как сообщает Guardian, количество россиян, согласившихся на такую работу, строго засекречено и не распространяется даже между сотрудниками. Однако, как утверждает издание, "есть основания полагать", что по крайней мере несколько вербовок были осуществлены.
https://1prime.ru/20241127/tramp-853123863.html
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вербовка, запад, россия
Политика, Вербовка, ЗАПАД, РОССИЯ
СМИ: Запад активизировал вербовку россиян
Guardian: Запад активнее пытается вербовать россиян, в том числе в третьих странах
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Западные спецслужбы нарастили усилия по вербовке россиян, из-за высоких рисков операций внутри России предпочтение отдается третьим странам, сообщило издание Guardian со ссылкой на европейские источники в сфере безопасности и разведки.
"Несколько европейских источников в сфере безопасности и разведки... подтвердили... , что западные агентства активизировали попытки вербовки", - подчеркнули в статье. Авторы также отметили, что данные были получены в течение нескольких последних месяцев.
Один из источников отметил, что на первом этапе вовлечения потенциального агента сотрудники спецслужб либо вступают в контакт с теми, кто сами изъявили желание сотрудничать, либо прибегают к проверенному методу, используя "чемоданы, полные наличных".
Издание подчеркнуло: вербовка на территории России в текущих условиях считается слишком опасной. "Но есть третьи страны, где можно встретиться с этими людьми", - заявил газете источник. Как сообщает Guardian, количество россиян, согласившихся на такую работу, строго засекречено и не распространяется даже между сотрудниками. Однако, как утверждает издание, "есть основания полагать", что по крайней мере несколько вербовок были осуществлены.
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