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Темпы роста вложений россиян во вклады достигли максимума, заявили в АСВ
Темпы роста вложений россиян во вклады достигли максимума, заявили в АСВ - 27.11.2024, ПРАЙМ
Темпы роста вложений россиян во вклады достигли максимума, заявили в АСВ
Темпы роста вложений россиян во вклады 2023 и 2024 годах являются самыми высокими за последние 14 лет. Об этом в интервью "Ъ" рассказал гендиректор Агентства по | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T10:38+0300
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экономика
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Темпы роста вложений россиян во вклады 2023 и 2024 годах являются самыми высокими за последние 14 лет. Об этом в интервью "Ъ" рассказал гендиректор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников.Собеседник издания отметил, что объем вкладов физических лиц (без учета индивидуальных предпринимателей) превысил 50 триллионов рублей к концу августа. Ожидается, что к концу года этот показатель достигнет 56 триллионов рублей.Россияне также стали активнее страховать свои вклады, и по прогнозам к концу декабря их общий прирост составит 27% и достигнет 76 триллионов рублей.
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асв
Темпы роста вложений россиян во вклады достигли максимума, заявили в АСВ
АСВ: темпы роста вложений россиян во вклады стали максимальными за 14 лет
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ.
Темпы роста вложений россиян во вклады 2023 и 2024 годах являются самыми высокими за последние 14 лет. Об этом в интервью "Ъ" рассказал
гендиректор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников.
Собеседник издания отметил, что объем вкладов физических лиц (без учета индивидуальных предпринимателей) превысил 50 триллионов рублей к концу августа. Ожидается, что к концу года этот показатель достигнет 56 триллионов рублей.
Россияне также стали активнее страховать свои вклады, и по прогнозам к концу декабря их общий прирост составит 27% и достигнет 76 триллионов рублей.
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