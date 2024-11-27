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Темпы роста вложений россиян во вклады достигли максимума, заявили в АСВ

Темпы роста вложений россиян во вклады достигли максимума, заявили в АСВ - 27.11.2024, ПРАЙМ

Темпы роста вложений россиян во вклады достигли максимума, заявили в АСВ

Темпы роста вложений россиян во вклады 2023 и 2024 годах являются самыми высокими за последние 14 лет. Об этом в интервью "Ъ" рассказал гендиректор Агентства по | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T10:38+0300

2024-11-27T10:38+0300

2024-11-27T10:38+0300

экономика

асв

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Темпы роста вложений россиян во вклады 2023 и 2024 годах являются самыми высокими за последние 14 лет. Об этом в интервью "Ъ" рассказал гендиректор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников.Собеседник издания отметил, что объем вкладов физических лиц (без учета индивидуальных предпринимателей) превысил 50 триллионов рублей к концу августа. Ожидается, что к концу года этот показатель достигнет 56 триллионов рублей.Россияне также стали активнее страховать свои вклады, и по прогнозам к концу декабря их общий прирост составит 27% и достигнет 76 триллионов рублей.

https://1prime.ru/20241111/vklad-852736375.html

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