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Volkswagen подтвердил намерение продать свой завод в китайском Синьцзяне

Volkswagen подтвердил намерение продать свой завод в китайском Синьцзяне - 27.11.2024, ПРАЙМ

Volkswagen подтвердил намерение продать свой завод в китайском Синьцзяне

Немецкий концерн Volkswagen подтвердил намерение продать завод в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T14:50+0300

2024-11-27T14:50+0300

2024-11-27T14:50+0300

экономика

китай

volkswagen

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Немецкий концерн Volkswagen подтвердил намерение продать завод в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Ранее СМИ сообщали, что Volkswagen и его партнер - китайская государственная автомобилестроительная компания SAIC - договорились о продаже завода в городе Урумчи. "В связи с динамичным развитием рынка, особенно в сфере электрификации, ускоряется трансформация совместного предприятия SAIC и Volkswagen. Это относится и к общему объекту в Урумчи. По экономическим причинам в рамках стратегической реорганизации совместного предприятия этот объект продается. Это же касается тестовых линий в Турфане и Аньтине", - сообщается в пресс-релизе, поступившем в РИА Новости. Объект в Урумчи продается китайской компании Shanghai Motor Vehicle Inspection Certification (SMVIC), которая является дочерним предприятием шанхайской Lingang Economic Development Group. Концерн Volkswagen и SAIC также продлили контракт о сотрудничестве до 2040 года. Их совместное предприятие намерено выпустить на рынок 18 новых моделей к 2030 году. Сюда же относятся восемь новых моделей электромобилей, отмечается в пресс-релизе. Зимой газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники сообщила, что в США конфисковали тысячи автомобилей Porsche, Bentley и Audi после того, как владеющий Porsche концерн Volkswagen обнаружил деталь китайского производителя, якобы нарушавшего законы о применении принудительного труда. Концерн Volkswagen предоставлял РИА Новости заявление, в котором подтвердил конфискацию автомобилей. МИД КНР тогда выражал надежду, что концерн Volkswagen будет отличать правду от лжи и ценить возможности для инвестиций и развития в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В сентябре прошлого года министерство внутренней безопасности США сообщило о введении запрета на импорт товаров трех китайских компаний в рамках ограничительных мер, основанных на обвинениях в якобы использовании принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. В перечень попали компании Xinjiang Tianmian Foundation Textile, Xinjiang Tianshan Wool Textile и Xinjiang Zhongtai Group. МИД КНР выступил против внесения китайских компаний в санкционный список США. Пекин заявлял, что намерен отстаивать законные права и интересы предприятий страны. Власти Китая многократно подчеркивали, что информация о якобы существовании в Синьцзяне принудительного труда является "ложью столетия, состряпанной антикитайскими силами с целью очернения КНР". Пекин призывал Вашингтон прекратить "клеветать и очернять Китай", вмешиваться во внутренние дела КНР под предлогом защиты прав человека.

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китай, volkswagen