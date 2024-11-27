https://1prime.ru/20241127/voyna-853116024.html

"Они не готовы": реакция НАТО на удар "Орешника" вызвала шок в США

"Они не готовы": реакция НАТО на удар "Орешника" вызвала шок в США - 27.11.2024, ПРАЙМ

"Они не готовы": реакция НАТО на удар "Орешника" вызвала шок в США

После атаки "Орешником" стало понятно, что Североатлантический альянс не готов к прямому столкновению с Москвой из-за своей излишней самоуверенности, считает... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T09:43+0300

2024-11-27T09:43+0300

2024-11-27T10:40+0300

вооружения

нато

сша

ракетные удары

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83572/09/835720905_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_0798ffa8930292865f314d87407f52e7.jpg

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. После атаки "Орешником" стало понятно, что Североатлантический альянс не готов к прямому столкновению с Москвой из-за своей излишней самоуверенности, считает канадский журналист Аарон Мате. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Да, Россия готова (к конфликту с НАТО — прим. ред.). Готовилась ли НАТО? Я так не думаю. <...> Они были просто чрезвычайно высокомерны, отказываясь принимать во внимание озабоченность России по вопросам безопасности", — объяснил эксперт свое мнение.Он также отметил, что в своей стратегии по противодействию Москве военный блок выбрал тактику войны "чужими руками". При этом главными жертвами принятых решений стал украинский народ. Именно поэтому, заключил журналист, сам альянс не готов участвовать в прямом противостоянии с Россией.

https://1prime.ru/20241127/ukraina-853115814.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нато, сша, ракетные удары, россия