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"Они не готовы": реакция НАТО на удар "Орешника" вызвала шок в США
"Они не готовы": реакция НАТО на удар "Орешника" вызвала шок в США - 27.11.2024, ПРАЙМ
"Они не готовы": реакция НАТО на удар "Орешника" вызвала шок в США
После атаки "Орешником" стало понятно, что Североатлантический альянс не готов к прямому столкновению с Москвой из-за своей излишней самоуверенности, считает... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T09:43+0300
2024-11-27T09:43+0300
2024-11-27T10:40+0300
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. После атаки "Орешником" стало понятно, что Североатлантический альянс не готов к прямому столкновению с Москвой из-за своей излишней самоуверенности, считает канадский журналист Аарон Мате. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Да, Россия готова (к конфликту с НАТО — прим. ред.). Готовилась ли НАТО? Я так не думаю. <...> Они были просто чрезвычайно высокомерны, отказываясь принимать во внимание озабоченность России по вопросам безопасности", — объяснил эксперт свое мнение.Он также отметил, что в своей стратегии по противодействию Москве военный блок выбрал тактику войны "чужими руками". При этом главными жертвами принятых решений стал украинский народ. Именно поэтому, заключил журналист, сам альянс не готов участвовать в прямом противостоянии с Россией.
https://1prime.ru/20241127/ukraina-853115814.html
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нато, сша, ракетные удары, россия
Вооружения, НАТО, США, ракетные удары, РОССИЯ
"Они не готовы": реакция НАТО на удар "Орешника" вызвала шок в США
Аарон Мате: НАТО не готова к войне с Россией из-за своего высокомерия