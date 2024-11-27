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В США зафиксировали рост ВВП в третьем квартале
В США зафиксировали рост ВВП в третьем квартале - 27.11.2024, ПРАЙМ
В США зафиксировали рост ВВП в третьем квартале
ВВП США в третьем квартале, согласно второй, промежуточной оценке, вырос на 2,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами),... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T16:43+0300
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. ВВП США в третьем квартале, согласно второй, промежуточной оценке, вырос на 2,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США.Динамика совпала с первой оценкой, опубликованной в конце октября.
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ввп, сша, минторг сша
В США зафиксировали рост ВВП в третьем квартале
Минторг: ВВП в третьем квартале вырос на 2,8%
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. ВВП США в третьем квартале, согласно второй, промежуточной оценке, вырос на 2,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США.
Динамика совпала с первой оценкой, опубликованной в конце октября.
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