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ВВП России в январе-сентябре вырос на 4,2 процента

ВВП России в январе-сентябре вырос на 4,2 процента - 27.11.2024, ПРАЙМ

ВВП России в январе-сентябре вырос на 4,2 процента

ВВП России в январе-сентябре 2024 года вырос на 4,2% в годовом выражении, свидетельствует предварительная оценка Росстата. | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T19:06+0300

2024-11-27T19:06+0300

2024-11-27T19:06+0300

экономика

россия

росстат

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. ВВП России в январе-сентябре 2024 года вырос на 4,2% в годовом выражении, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные ведомства совпали с оценкой Минэкономразвития, которая была озвучена ранее. В первом квартале текущего года ВВП РФ вырос на 5,4%, во втором - на 4,1%, в третьем, по предварительным данным, - на 3,1%. Как ранее отмечали в Минэкономразвития, основным драйвером роста экономики стала обрабатывающая промышленность и наибольший вклад внес машиностроительный комплекс. По итогам года министерство ждет рост экономики страны на 3,9%.

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россия, росстат