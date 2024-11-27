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ВВП России в январе-сентябре вырос на 4,2 процента - 27.11.2024, ПРАЙМ
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ВВП России в январе-сентябре вырос на 4,2 процента
ВВП России в январе-сентябре вырос на 4,2 процента - 27.11.2024, ПРАЙМ
ВВП России в январе-сентябре вырос на 4,2 процента
ВВП России в январе-сентябре 2024 года вырос на 4,2% в годовом выражении, свидетельствует предварительная оценка Росстата. | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T19:06+0300
2024-11-27T19:06+0300
экономика
россия
росстат
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. ВВП России в январе-сентябре 2024 года вырос на 4,2% в годовом выражении, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные ведомства совпали с оценкой Минэкономразвития, которая была озвучена ранее. В первом квартале текущего года ВВП РФ вырос на 5,4%, во втором - на 4,1%, в третьем, по предварительным данным, - на 3,1%. Как ранее отмечали в Минэкономразвития, основным драйвером роста экономики стала обрабатывающая промышленность и наибольший вклад внес машиностроительный комплекс. По итогам года министерство ждет рост экономики страны на 3,9%.
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россия, росстат
Экономика, РОССИЯ, Росстат
19:06 27.11.2024
 
ВВП России в январе-сентябре вырос на 4,2 процента

Росстат: ВВП РФ в январе-сентябре 2024 года вырос на 4,2% в годовом выражении

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. ВВП России в январе-сентябре 2024 года вырос на 4,2% в годовом выражении, свидетельствует предварительная оценка Росстата.
Данные ведомства совпали с оценкой Минэкономразвития, которая была озвучена ранее.
В первом квартале текущего года ВВП РФ вырос на 5,4%, во втором - на 4,1%, в третьем, по предварительным данным, - на 3,1%.
Как ранее отмечали в Минэкономразвития, основным драйвером роста экономики стала обрабатывающая промышленность и наибольший вклад внес машиностроительный комплекс.
По итогам года министерство ждет рост экономики страны на 3,9%.
Вид на Кремль - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
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