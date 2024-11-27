https://1prime.ru/20241127/vvp-853136740.html
ВВП России в январе-сентябре вырос на 4,2 процента
ВВП России в январе-сентябре вырос на 4,2 процента - 27.11.2024, ПРАЙМ
ВВП России в январе-сентябре вырос на 4,2 процента
ВВП России в январе-сентябре 2024 года вырос на 4,2% в годовом выражении, свидетельствует предварительная оценка Росстата. | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T19:06+0300
2024-11-27T19:06+0300
2024-11-27T19:06+0300
экономика
россия
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846270321_0:141:3140:1907_1920x0_80_0_0_70026ee9473d063e5d5a720553fb6c7d.jpg
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. ВВП России в январе-сентябре 2024 года вырос на 4,2% в годовом выражении, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные ведомства совпали с оценкой Минэкономразвития, которая была озвучена ранее. В первом квартале текущего года ВВП РФ вырос на 5,4%, во втором - на 4,1%, в третьем, по предварительным данным, - на 3,1%. Как ранее отмечали в Минэкономразвития, основным драйвером роста экономики стала обрабатывающая промышленность и наибольший вклад внес машиностроительный комплекс. По итогам года министерство ждет рост экономики страны на 3,9%.
https://1prime.ru/20241127/inflyatsiya-853136482.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846270321_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_b3144b01b7a30e412f39a5789c423455.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, росстат
Экономика, РОССИЯ, Росстат
ВВП России в январе-сентябре вырос на 4,2 процента
Росстат: ВВП РФ в январе-сентябре 2024 года вырос на 4,2% в годовом выражении
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. ВВП России в январе-сентябре 2024 года вырос на 4,2% в годовом выражении, свидетельствует предварительная оценка Росстата.
Данные ведомства совпали с оценкой Минэкономразвития, которая была озвучена ранее.
В первом квартале текущего года ВВП РФ вырос на 5,4%, во втором - на 4,1%, в третьем, по предварительным данным, - на 3,1%.
Как ранее отмечали в Минэкономразвития, основным драйвером роста экономики стала обрабатывающая промышленность и наибольший вклад внес машиностроительный комплекс.
По итогам года министерство ждет рост экономики страны на 3,9%.
Инфляция в России за неделю составила 0,36 процента