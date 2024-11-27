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Топ-менеджер "Росатома" Сахаров не признал вину в получении крупных взяток

Топ-менеджер "Росатома" Сахаров не признал вину в получении крупных взяток - 27.11.2024, ПРАЙМ

Топ-менеджер "Росатома" Сахаров не признал вину в получении крупных взяток

Топ-менеджер "Росатома" Геннадий Сахаров отверг получение взяток на сумму свыше 32 миллионов рублей, однако другой фигурант дела признал передачу взяток,... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T14:14+0300

2024-11-27T14:14+0300

2024-11-27T14:16+0300

росатом

взятки

топ-менеджмент

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Топ-менеджер "Росатома" Геннадий Сахаров отверг получение взяток на сумму свыше 32 миллионов рублей, однако другой фигурант дела признал передачу взяток, рассказал корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы, где слушается дело."Вину не признаю", - заявил Сахаров.Ранее он занимал должность директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе "Росатома". С начала 2024 года Сахарова перевели на должность руководителя по контролю проектов сооружения.В конце марта в отношении Сахарова было возбуждено уголовное дело по факту получения взяток от гендиректора "Оргэнергострой" Элгуджа Кокосадзе за помощь при реализации контрактов, заключенных с подведомственными "Росатому" организациями, в особо крупном размере. Общая сумма взяток, по версии обвинения, составляет 32 миллиона 642 тысячи рублей."Полностью признаю вину", - сказал Кокосадзе в суде.Сахаров арестован, Кокосадзе находится под подпиской о невыезде.В ходе следствия Сахаров также не признавал вину, заявляя, что деньги получал от гендиректора компании за консультации. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

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росатом, взятки, топ-менеджмент