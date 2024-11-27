Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова раскрыла, кто играет лидирующую роль в антироссийской политике - 27.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241127/zakharova-853115269.html
Захарова раскрыла, кто играет лидирующую роль в антироссийской политике
Захарова раскрыла, кто играет лидирующую роль в антироссийской политике - 27.11.2024, ПРАЙМ
Захарова раскрыла, кто играет лидирующую роль в антироссийской политике
Лондон играет ведущую роль в антироссийской политике западных стран. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T09:05+0300
2024-11-27T09:05+0300
политика
россия
мария захарова
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/04/851322026_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_ccace60b6bdfab1e617cf201f5d9fb73.jpg
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Лондон играет ведущую роль в антироссийской политике западных стран. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова."Они играют лидирующую роль (в антироссийской политике Запада - ред.). Идеологически, политически, финансово, экономически и так далее", - подчеркнула дипломат в эфире радио "Спутник".По словам Захаровой, Великобритания не только инициировала экономическую войну и преследование российских дипломатов, но и сыграла значительную роль в безосновательной высылке российских дипломатов из стран НАТО.Она также отметила, что Великобритания не только отбирает и замораживает активы у различных стран, но и принимает такие меры в отношении крупных предпринимателей. Захарова резюмировала, что такое поведение стало неотъемлемым стилем британского истеблишмента.
https://1prime.ru/20241126/sekretar-853096516.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/04/851322026_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c84a87f9690d5efd0fdc3d3c1e2a832a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мария захарова, мид
Политика, РОССИЯ, Мария Захарова, МИД
09:05 27.11.2024
 
Захарова раскрыла, кто играет лидирующую роль в антироссийской политике

Захарова: Лондон играет лидирующую роль в антироссийской политике

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024. ДВФУ: 125 лет подготовки кадров для развития отношений России и стран Азии
ВЭФ-2024. ДВФУ: 125 лет подготовки кадров для развития отношений России и стран Азии - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Лондон играет ведущую роль в антироссийской политике западных стран. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Они играют лидирующую роль (в антироссийской политике Запада - ред.). Идеологически, политически, финансово, экономически и так далее", - подчеркнула дипломат в эфире радио "Спутник".
По словам Захаровой, Великобритания не только инициировала экономическую войну и преследование российских дипломатов, но и сыграла значительную роль в безосновательной высылке российских дипломатов из стран НАТО.
Она также отметила, что Великобритания не только отбирает и замораживает активы у различных стран, но и принимает такие меры в отношении крупных предпринимателей. Захарова резюмировала, что такое поведение стало неотъемлемым стилем британского истеблишмента.
%Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
Британского дипломата выдворят из России за разведывательную деятельность
Вчера, 15:02
 
ПолитикаРОССИЯМария ЗахароваМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала