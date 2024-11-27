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Захарова раскрыла, кто играет лидирующую роль в антироссийской политике
Захарова раскрыла, кто играет лидирующую роль в антироссийской политике - 27.11.2024, ПРАЙМ
Захарова раскрыла, кто играет лидирующую роль в антироссийской политике
Лондон играет ведущую роль в антироссийской политике западных стран. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T09:05+0300
2024-11-27T09:05+0300
2024-11-27T09:05+0300
политика
россия
мария захарова
мид
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Лондон играет ведущую роль в антироссийской политике западных стран. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова."Они играют лидирующую роль (в антироссийской политике Запада - ред.). Идеологически, политически, финансово, экономически и так далее", - подчеркнула дипломат в эфире радио "Спутник".По словам Захаровой, Великобритания не только инициировала экономическую войну и преследование российских дипломатов, но и сыграла значительную роль в безосновательной высылке российских дипломатов из стран НАТО.Она также отметила, что Великобритания не только отбирает и замораживает активы у различных стран, но и принимает такие меры в отношении крупных предпринимателей. Захарова резюмировала, что такое поведение стало неотъемлемым стилем британского истеблишмента.
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россия, мария захарова, мид
Политика, РОССИЯ, Мария Захарова, МИД
Захарова раскрыла, кто играет лидирующую роль в антироссийской политике
Захарова: Лондон играет лидирующую роль в антироссийской политике
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Лондон играет ведущую роль в антироссийской политике западных стран. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Они играют лидирующую роль (в антироссийской политике Запада - ред.). Идеологически, политически, финансово, экономически и так далее", - подчеркнула дипломат в эфире радио "Спутник".
По словам Захаровой, Великобритания не только инициировала экономическую войну и преследование российских дипломатов, но и сыграла значительную роль в безосновательной высылке российских дипломатов из стран НАТО.
Она также отметила, что Великобритания не только отбирает и замораживает активы у различных стран, но и принимает такие меры в отношении крупных предпринимателей. Захарова резюмировала, что такое поведение стало неотъемлемым стилем британского истеблишмента.
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