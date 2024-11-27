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Захарова раскрыла, кто играет лидирующую роль в антироссийской политике

Захарова раскрыла, кто играет лидирующую роль в антироссийской политике - 27.11.2024, ПРАЙМ

Захарова раскрыла, кто играет лидирующую роль в антироссийской политике

Лондон играет ведущую роль в антироссийской политике западных стран. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T09:05+0300

2024-11-27T09:05+0300

2024-11-27T09:05+0300

политика

россия

мария захарова

мид

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Лондон играет ведущую роль в антироссийской политике западных стран. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова."Они играют лидирующую роль (в антироссийской политике Запада - ред.). Идеологически, политически, финансово, экономически и так далее", - подчеркнула дипломат в эфире радио "Спутник".По словам Захаровой, Великобритания не только инициировала экономическую войну и преследование российских дипломатов, но и сыграла значительную роль в безосновательной высылке российских дипломатов из стран НАТО.Она также отметила, что Великобритания не только отбирает и замораживает активы у различных стран, но и принимает такие меры в отношении крупных предпринимателей. Захарова резюмировала, что такое поведение стало неотъемлемым стилем британского истеблишмента.

https://1prime.ru/20241126/sekretar-853096516.html

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россия, мария захарова, мид