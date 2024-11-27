https://1prime.ru/20241127/zapad-853143702.html

"Игры закончены": на Западе предупредили о четком сигнале от России

"Игры закончены": на Западе предупредили о четком сигнале от России - 27.11.2024, ПРАЙМ

"Игры закончены": на Западе предупредили о четком сигнале от России

Применение Москвой новейшей ракетной системы средней дальности "Орешник" является четким сигналом Западу, что игр больше не будет, считает американский... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T23:00+0300

2024-11-27T23:00+0300

2024-11-27T23:17+0300

политика

запад

россия

украина

"орешник"

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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Применение Москвой новейшей ракетной системы средней дальности "Орешник" является четким сигналом Западу, что игр больше не будет, считает американский политолог Гилберт Доктороу. Свое мнение он выразил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.Он заявил, что данные "предупреждения со стороны России Украине — это не уловка, русские на данный момент не играют в игры""Я думаю, это главный сигнал, который они хотят донести до Вашингтона, Лондона и Берлина, — игры закончены", — заявил эксперт.Он также отметил, что в случае с "Орешником" и его техническими возможностями Москва, скорее всего, опередила Вашингтон на целых 10 лет.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению. Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Киев 19 ноября ударил по объектам в Курской и Брянской областях американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow. В ответ на эти действия 21 ноября Москва нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске был поражен крупный промышленный комплекс, производящий ракетную технику и вооружения. По словам Путина, в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

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запад

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запад, россия, украина, "орешник"