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Реальные зарплаты в России в сентябре выросли на 8,4 процента
Реальные зарплаты в России в сентябре выросли на 8,4 процента - 27.11.2024, ПРАЙМ
Реальные зарплаты в России в сентябре выросли на 8,4 процента
Реальные зарплаты в России в сентябре ускорили рост до 8,4% в годовом выражении с 7,7% в августе, а по итогам девяти месяцев выросли на 9% по сравнению с... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T19:07+0300
2024-11-27T19:07+0300
2024-11-27T19:07+0300
экономика
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в сентябре ускорили рост до 8,4% в годовом выражении с 7,7% в августе, а по итогам девяти месяцев выросли на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. По итогам третьего квартала рост реальных зарплат в годовом выражении составил 8,1% после увеличения на 7,8% во втором и на 11% в первом. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в сентябре составила 84,3 тысячи рублей, увеличившись на 17,8% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в РФ в 2024 году вырастут на 9,2%.
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россия, росстат, реальные зарплаты, зарплата
Экономика, РОССИЯ, Росстат, реальные зарплаты, зарплата
Реальные зарплаты в России в сентябре выросли на 8,4 процента
Росстат: реальные зарплаты в РФ в сентябре выросли на 8,4% в годовом выражении
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в сентябре ускорили рост до 8,4% в годовом выражении с 7,7% в августе, а по итогам девяти месяцев выросли на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата.
Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.
По итогам третьего квартала рост реальных зарплат в годовом выражении составил 8,1% после увеличения на 7,8% во втором и на 11% в первом.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в сентябре составила 84,3 тысячи рублей, увеличившись на 17,8% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.
По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в РФ в 2024 году вырастут на 9,2%.
Инфляция в России за неделю составила 0,36 процента