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Реальные зарплаты в России в сентябре выросли на 8,4 процента

Реальные зарплаты в России в сентябре выросли на 8,4 процента - 27.11.2024, ПРАЙМ

Реальные зарплаты в России в сентябре выросли на 8,4 процента

Реальные зарплаты в России в сентябре ускорили рост до 8,4% в годовом выражении с 7,7% в августе, а по итогам девяти месяцев выросли на 9% по сравнению с... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T19:07+0300

2024-11-27T19:07+0300

2024-11-27T19:07+0300

экономика

россия

росстат

реальные зарплаты

зарплата

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в сентябре ускорили рост до 8,4% в годовом выражении с 7,7% в августе, а по итогам девяти месяцев выросли на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. По итогам третьего квартала рост реальных зарплат в годовом выражении составил 8,1% после увеличения на 7,8% во втором и на 11% в первом. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в сентябре составила 84,3 тысячи рублей, увеличившись на 17,8% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в РФ в 2024 году вырастут на 9,2%.

https://1prime.ru/20241127/inflyatsiya-853136482.html

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россия, росстат, реальные зарплаты, зарплата