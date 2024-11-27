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Совокупный портфель микрозаймов в России вырос на 24% за девять месяцев
Совокупный портфель микрозаймов в России вырос на 24% за девять месяцев - 27.11.2024, ПРАЙМ
Совокупный портфель микрозаймов в России вырос на 24% за девять месяцев
Совокупный портфель микрозаймов в РФ с начала года вырос на 24% - до 550 миллиардов рублей по состоянию на конец третьего квартала, рассказал директор... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T17:21+0300
2024-11-27T17:21+0300
2024-11-27T17:21+0300
банк россии
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С. - ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя - ПРАЙМ. Совокупный портфель микрозаймов в РФ с начала года вырос на 24% - до 550 миллиардов рублей по состоянию на конец третьего квартала, рассказал директор департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Илья Кочетков. "Размер совокупного портфеля у нас на конец третьего квартала 2024 года уже составил более 550 миллиардов рублей, 24% рост с начала этого года", - сказал он в ходе XXIII национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности. В презентации, которую представил Кочетков, также указано, что за три квартала 2024 года МФО выдали микрозаймов на сумму 1,02 триллиона рублей, что аналогично объему выдач за весь 2023 год. "Я помню этот период, когда еще у нас был портфель 250-300 миллиардов, и тогда уже председатель Центрального банка высказывал некую обеспокоенность темпами роста нашего рынка. Но последние цифры мы пока председателю не докладывали. Реакции пока нет, ее мнение сообщить не могу", - добавил Кочетков.
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микрозаймы, россия
Банк России, микрозаймы, РОССИЯ
Совокупный портфель микрозаймов в России вырос на 24% за девять месяцев
ЦБ: портфель займов МФО за январь-сентябрь вырос до 550 млрд рублей
С. - ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя - ПРАЙМ. Совокупный портфель микрозаймов в РФ с начала года вырос на 24% - до 550 миллиардов рублей по состоянию на конец третьего квартала, рассказал директор департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Илья Кочетков.
"Размер совокупного портфеля у нас на конец третьего квартала 2024 года уже составил более 550 миллиардов рублей, 24% рост с начала этого года", - сказал он в ходе XXIII национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.
В презентации, которую представил Кочетков, также указано, что за три квартала 2024 года МФО выдали микрозаймов на сумму 1,02 триллиона рублей, что аналогично объему выдач за весь 2023 год.
"Я помню этот период, когда еще у нас был портфель 250-300 миллиардов, и тогда уже председатель Центрального банка высказывал некую обеспокоенность темпами роста нашего рынка. Но последние цифры мы пока председателю не докладывали. Реакции пока нет, ее мнение сообщить не могу", - добавил Кочетков.
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