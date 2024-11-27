https://1prime.ru/20241127/zelenskiy-853143871.html
Зеленский после удара "Орешником" запросил у Запада новые системы ПВО
Зеленский после удара "Орешником" запросил у Запада новые системы ПВО - 27.11.2024, ПРАЙМ
Зеленский после удара "Орешником" запросил у Запада новые системы ПВО
Владимир Зеленский после испытания Москвой новейшей российской ракетной системы средней дальности "Орешник запросил у Запада новые комплексы ПВО, которые, как... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T22:36+0300
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Владимир Зеленский после испытания Москвой новейшей российской ракетной системы средней дальности "Орешник запросил у Запада новые комплексы ПВО, которые, как он считает, "могут сработать". При этом Зеленский не стал раскрывать, что это за комплексы. Он сообщил, что обсудил возможные варианты реагирования на испытания РФ новой баллистической ракеты с генсеком НАТО Марком Рютте и назвал конкретные системы ПВО, "которые нужны, которые могут сработать". "Эти системы ПВО есть у партнеров", —сказано в сообщении, которое опубликовано в Telegram-канале Зеленского. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Киев 19 ноября ударил по объектам в Курской и Брянской областях американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow. В ответ на эти действия 21 ноября Москва нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске был поражен крупный промышленный комплекс, производящий ракетную технику и вооружения. По словам Путина, в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Он подчеркнул, современные средства ПВО не способны перехватить эти ракеты, так как "Орешник" атакует цели со скоростью 10 Махов, то есть 2,5-3 километра в секунду.
https://1prime.ru/20241127/oreshnik-853117148.html
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украина, владимир зеленский, запад, нато, пво, "орешник"
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЗАПАД, НАТО, ПВО, "Орешник"
Зеленский после удара "Орешником" запросил у Запада новые системы ПВО
Зеленский заявил, что после удара "Орешником" запросил у НАТО новую ПВО
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Владимир Зеленский после испытания Москвой новейшей российской ракетной системы средней дальности "Орешник запросил у Запада новые комплексы ПВО, которые, как он считает, "могут сработать". При этом Зеленский не стал раскрывать, что это за комплексы.
Он сообщил, что обсудил возможные варианты реагирования на испытания РФ новой баллистической ракеты с генсеком НАТО Марком Рютте и назвал конкретные системы ПВО, "которые нужны, которые могут сработать".
"Эти системы ПВО есть у партнеров", —сказано в сообщении, которое опубликовано в Telegram-канале Зеленского.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Киев 19 ноября ударил по объектам в Курской и Брянской областях американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow. В ответ на эти действия 21 ноября Москва нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске был поражен крупный промышленный комплекс, производящий ракетную технику и вооружения. По словам Путина, в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Он подчеркнул, современные средства ПВО не способны перехватить эти ракеты, так как "Орешник" атакует цели со скоростью 10 Махов, то есть 2,5-3 километра в секунду.
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