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Зеленский после удара "Орешником" запросил у Запада новые системы ПВО - 27.11.2024, ПРАЙМ
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Зеленский после удара "Орешником" запросил у Запада новые системы ПВО
Зеленский после удара "Орешником" запросил у Запада новые системы ПВО - 27.11.2024, ПРАЙМ
Зеленский после удара "Орешником" запросил у Запада новые системы ПВО
Владимир Зеленский после испытания Москвой новейшей российской ракетной системы средней дальности "Орешник запросил у Запада новые комплексы ПВО, которые, как... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T22:36+0300
2024-11-27T22:36+0300
политика
украина
владимир зеленский
запад
нато
пво
"орешник"
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Владимир Зеленский после испытания Москвой новейшей российской ракетной системы средней дальности "Орешник запросил у Запада новые комплексы ПВО, которые, как он считает, "могут сработать". При этом Зеленский не стал раскрывать, что это за комплексы. Он сообщил, что обсудил возможные варианты реагирования на испытания РФ новой баллистической ракеты с генсеком НАТО Марком Рютте и назвал конкретные системы ПВО, "которые нужны, которые могут сработать". "Эти системы ПВО есть у партнеров", —сказано в сообщении, которое опубликовано в Telegram-канале Зеленского. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Киев 19 ноября ударил по объектам в Курской и Брянской областях американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow. В ответ на эти действия 21 ноября Москва нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске был поражен крупный промышленный комплекс, производящий ракетную технику и вооружения. По словам Путина, в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Он подчеркнул, современные средства ПВО не способны перехватить эти ракеты, так как "Орешник" атакует цели со скоростью 10 Махов, то есть 2,5-3 километра в секунду.
https://1prime.ru/20241127/oreshnik-853117148.html
украина
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украина, владимир зеленский, запад, нато, пво, "орешник"
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЗАПАД, НАТО, ПВО, "Орешник"
22:36 27.11.2024
 
Зеленский после удара "Орешником" запросил у Запада новые системы ПВО

Зеленский заявил, что после удара "Орешником" запросил у НАТО новую ПВО

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Владимир Зеленский после испытания Москвой новейшей российской ракетной системы средней дальности "Орешник запросил у Запада новые комплексы ПВО, которые, как он считает, "могут сработать". При этом Зеленский не стал раскрывать, что это за комплексы.
Он сообщил, что обсудил возможные варианты реагирования на испытания РФ новой баллистической ракеты с генсеком НАТО Марком Рютте и назвал конкретные системы ПВО, "которые нужны, которые могут сработать".
"Эти системы ПВО есть у партнеров", —сказано в сообщении, которое опубликовано в Telegram-канале Зеленского.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Киев 19 ноября ударил по объектам в Курской и Брянской областях американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow. В ответ на эти действия 21 ноября Москва нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске был поражен крупный промышленный комплекс, производящий ракетную технику и вооружения. По словам Путина, в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Он подчеркнул, современные средства ПВО не способны перехватить эти ракеты, так как "Орешник" атакует цели со скоростью 10 Махов, то есть 2,5-3 километра в секунду.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
"НАТО - конец". В США сделали тревожное заявление после удара "Орешника"
10:16
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийЗАПАДНАТОПВО"Орешник"
 
 
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