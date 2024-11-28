https://1prime.ru/20241128/abkhaziya-853160172.html

В Абхазии назначили дату досрочных президентских выборов

В Абхазии назначили дату досрочных президентских выборов - 28.11.2024, ПРАЙМ

В Абхазии назначили дату досрочных президентских выборов

Парламент Абхазии после отставки президента Аслана Бжании принял решение провести досрочные выборы главы государства 15 февраля. | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T12:07+0300

2024-11-28T12:07+0300

2024-11-28T12:07+0300

абхазия

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СУХУМ, 28 ноя - ПРАЙМ. Парламент Абхазии после отставки президента Аслана Бжании принял решение провести досрочные выборы главы государства 15 февраля. "В двухнедельный срок мы должны были назначить дату выборов после отставки президента. Мы выслушали все стороны, все "за" и "против" и решили назначить их на 15 февраля, в субботу. Это традиционный в Абхазии день для выборов", - сказал в ходе парламентской сессии депутат Даут Хутаба.Ранее эксперт экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов рассказал агентству "Прайм", что абхазская оппозиция сформировалась на фоне планов по ратификации соглашения с Россией, которое предусматривает гарантии для российских инвесторов. Однако, по его словам, сотрудничество с Россией представляет собой единственную возможность для Абхазии развивать свою экономику.

https://1prime.ru/20241120/abkhaziya-852943524.html

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абхазия