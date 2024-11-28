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"Аэрофлот" открыл продажи на допрейсы в города Дальнего Востока - 28.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241128/aeroflot-853176101.html
"Аэрофлот" открыл продажи на допрейсы в города Дальнего Востока
"Аэрофлот" открыл продажи на допрейсы в города Дальнего Востока - 28.11.2024, ПРАЙМ
"Аэрофлот" открыл продажи на допрейсы в города Дальнего Востока
"Аэрофлот" начал продажу билетов на транзитные рейсы из Москвы в Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский через Красноярск, сообщает... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T18:16+0300
2024-11-28T18:16+0300
экономика
россия
аэрофлот
дальний восток
москва
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МОСКВА, 28 ноя – ПРАЙМ. "Аэрофлот" начал продажу билетов на транзитные рейсы из Москвы в Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский через Красноярск, сообщает пресс-служба компании. "Открыты продажи на новые дополнительные рейсы Аэрофлота из Москвы в города Дальнего Востока. Ранее мы сообщали, что в дополнение к прямым рейсам запустим новые транзитные рейсы из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский через Красноярск", - следует из пресс-релиза "Аэрофлота". Полеты в Хабаровск начинаются 16 декабря и будут осуществляться два раза в неделю, рейсы во Владивосток - 17 декабря три раза в неделю. Рейсы в Южно-Сахалинск стартуют 19 декабря, а в Петропавловск-Камчатский - 22 декабря и будут выполняться один раз в неделю. Авиаперевозчик также подчеркнул, что "частота прямых рейсов из Москвы и Красноярска в города ДФО останется прежней". Программы субсидируемых перевозок и "плоских" тарифов Аэрофлота не изменятся. "В зависимости от спроса и загрузки также рассмотрим введение дополнительных прямых рейсов из Москвы в города Дальнего Востока на широкофюзеляжных самолетах", - уточнили в компании. Группа "Аэрофлот" – крупнейшая авиационная группа России. В состав группы входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также обучением работников.
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россия, аэрофлот, дальний восток, москва
Экономика, РОССИЯ, Аэрофлот, Дальний Восток, МОСКВА
18:16 28.11.2024
 
"Аэрофлот" открыл продажи на допрейсы в города Дальнего Востока

"Аэрофлот" открыл продажи на допрейсы из Москвы в города Дальнего Востока

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАэрофлот
Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 ноя – ПРАЙМ. "Аэрофлот" начал продажу билетов на транзитные рейсы из Москвы в Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский через Красноярск, сообщает пресс-служба компании.
"Открыты продажи на новые дополнительные рейсы Аэрофлота из Москвы в города Дальнего Востока. Ранее мы сообщали, что в дополнение к прямым рейсам запустим новые транзитные рейсы из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский через Красноярск", - следует из пресс-релиза "Аэрофлота".
Полеты в Хабаровск начинаются 16 декабря и будут осуществляться два раза в неделю, рейсы во Владивосток - 17 декабря три раза в неделю. Рейсы в Южно-Сахалинск стартуют 19 декабря, а в Петропавловск-Камчатский - 22 декабря и будут выполняться один раз в неделю.
Авиаперевозчик также подчеркнул, что "частота прямых рейсов из Москвы и Красноярска в города ДФО останется прежней". Программы субсидируемых перевозок и "плоских" тарифов Аэрофлота не изменятся.
"В зависимости от спроса и загрузки также рассмотрим введение дополнительных прямых рейсов из Москвы в города Дальнего Востока на широкофюзеляжных самолетах", - уточнили в компании.
Группа "Аэрофлот" – крупнейшая авиационная группа России. В состав группы входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также обучением работников.
Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
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ЭкономикаРОССИЯАэрофлотДальний ВостокМОСКВА
 
 
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