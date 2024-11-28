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В Хабаровском крае закрыли два аэропорта из-за снегопада

В Хабаровском крае закрыли два аэропорта из-за снегопада - 28.11.2024, ПРАЙМ

В Хабаровском крае закрыли два аэропорта из-за снегопада

Два аэропорта в Хабаровском крае временно закрыли до обеда четверга из-за расчистки взлетно-посадочной полосы (ВПП) от снега и плохой погоды, сообщает местная... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T03:37+0300

2024-11-28T03:37+0300

2024-11-28T03:37+0300

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ХАБАРОВСК, 28 ноя - ПРАЙМ. Два аэропорта в Хабаровском крае временно закрыли до обеда четверга из-за расчистки взлетно-посадочной полосы (ВПП) от снега и плохой погоды, сообщает местная авиакомпания "Хабаровские авиалинии". Ранее региональный комитет правительства по гражданской защите сообщил, что в среду и четверг в Вяземском, Бикинском, имени Лазо, Хабаровском, Нанайском, Комсомольском, Солнечном, Амурском, Верхнебуреинском, Советско-Гаванском, Ванинском, Николаевском, Ульчском, имени Полины Осипенко районах края ожидаются снег, местами сильный, метель и усиление ветра с порывами 17-22 метра в секунду. "Аэропорт Николаевска-на-Амуре закрыт до 13.00 (6.00 мск - ред.) местного времени в связи с расчисткой от снега ВПП и перрона. Аэропорт Советской Гавани закрыт до 17.00 (10.00 мск - ред.) из-за неблагоприятных метеоусловий", - говорится в сообщении. Как уточняет авиакомпания, рейс по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Чумикан задерживается по метеоусловиям Чумикана. Вылет рейса за 27 ноября по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре -Х ерпучи также задерживается по метеоусловиям Херпучи. Аэропорт Хабаровска сообщает, что воздушный узел работает в штатном режиме: принимает и отправляет рейсы, продолжая работать в условиях снежного циклона. Краевой минтранс в среду сообщил, что дорожные службы к приходу циклона готовы, состав механизированных групп оперативного реагирования был увеличен. По данным КГКУ "Хабаровскуправтодор", проезд по региональным дорогам края ограничен: "г. Советская Гавань - рп. Ванино", "Подъезд к Монгохто", "г. Комсомольск-на-Амуре - г. Амурск", "Подъезд к с. Ачан", "г. Комсомольск-на-Амуре - рп. Солнечный", "Подъезд к п. Горный", федерального значения: "Хабаровск-Облучье", "Лидога-Ванино". Также временно закрыт проезд для движения автобусов категорий М2 и М3 на федеральной автодороге А-376 "Хабаровск-Лидога-Ванино-Комсомольск-на-Амуре" на участке км 34+425 - км 213+982. По информации ЕДДС, снег идет в Аяно-Майском, Комсомольском, Нанайском, Николаевском, имени Лазо, Солнечном, Ульчском, Хабаровском районах, слабый снег в Ванинском, Советско-Гаванском и имени Полины Осипенко, в остальных районах края без осадков.

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