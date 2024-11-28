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Суд начал банкротство крупного российского производителя микроэлектроники
Суд начал банкротство крупного российского производителя микроэлектроники - 28.11.2024, ПРАЙМ
Суд начал банкротство крупного российского производителя микроэлектроники
Арбитражный суд Москвы по заявлению подконтрольного "Татнефти" банка "Зенит" ввел начальную процедуру банкротства – наблюдение – в отношении крупного... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T21:10+0300
2024-11-28T21:10+0300
2024-11-28T21:10+0300
россия
суд
микроэлектроника
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МОСКВА, 28 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению подконтрольного "Татнефти" банка "Зенит" ввел начальную процедуру банкротства – наблюдение – в отношении крупного российского производителя микроэлектроники АО "Ангстрем", следует из информации в картотеке арбитражных дел. "Введение наблюдения", - приводится в карточке результат состоявшегося в четверг заседания по проверке обоснованности заявления "Зенита" о банкротстве "Ангстрема".
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россия, суд, микроэлектроника
РОССИЯ, суд, микроэлектроника
Суд начал банкротство крупного российского производителя микроэлектроники
Суд начал банкротство крупного производителя микроэлектроники АО "Ангстрем"
МОСКВА, 28 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению подконтрольного "Татнефти" банка "Зенит" ввел начальную процедуру банкротства – наблюдение – в отношении крупного российского производителя микроэлектроники АО "Ангстрем", следует из информации в картотеке арбитражных дел.
"Введение наблюдения", - приводится в карточке результат состоявшегося в четверг заседания по проверке обоснованности заявления "Зенита" о банкротстве "Ангстрема".
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