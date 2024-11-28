Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд начал банкротство крупного российского производителя микроэлектроники - 28.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241128/angstrem-853179369.html
Суд начал банкротство крупного российского производителя микроэлектроники
Суд начал банкротство крупного российского производителя микроэлектроники - 28.11.2024, ПРАЙМ
Суд начал банкротство крупного российского производителя микроэлектроники
Арбитражный суд Москвы по заявлению подконтрольного "Татнефти" банка "Зенит" ввел начальную процедуру банкротства – наблюдение – в отношении крупного... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T21:10+0300
2024-11-28T21:10+0300
россия
суд
микроэлектроника
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/55/841455524_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_7d539fa52d36f6658e87eecf8d578aba.jpg
МОСКВА, 28 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению подконтрольного "Татнефти" банка "Зенит" ввел начальную процедуру банкротства – наблюдение – в отношении крупного российского производителя микроэлектроники АО "Ангстрем", следует из информации в картотеке арбитражных дел. "Введение наблюдения", - приводится в карточке результат состоявшегося в четверг заседания по проверке обоснованности заявления "Зенита" о банкротстве "Ангстрема".
https://1prime.ru/20241121/bankrotstvo-852991508.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/55/841455524_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_e18d10d810814eb44d1e3b91d3a59b11.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, суд, микроэлектроника
РОССИЯ, суд, микроэлектроника
21:10 28.11.2024
 
Суд начал банкротство крупного российского производителя микроэлектроники

Суд начал банкротство крупного производителя микроэлектроники АО "Ангстрем"

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению подконтрольного "Татнефти" банка "Зенит" ввел начальную процедуру банкротства – наблюдение – в отношении крупного российского производителя микроэлектроники АО "Ангстрем", следует из информации в картотеке арбитражных дел.
"Введение наблюдения", - приводится в карточке результат состоявшегося в четверг заседания по проверке обоснованности заявления "Зенита" о банкротстве "Ангстрема".
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
Суд отложил рассмотрение банкротства бельгийского Euroclear Bank
21 ноября, 14:55
 
РОССИЯсудмикроэлектроника
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала