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Пассажир, спасший пассажиров Superjet в Анталье, молился всю дорогу - 28.11.2024, ПРАЙМ
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Пассажир, спасший пассажиров Superjet в Анталье, молился всю дорогу
Пассажир, спасший пассажиров Superjet в Анталье, молился всю дорогу - 28.11.2024, ПРАЙМ
Пассажир, спасший пассажиров Superjet в Анталье, молился всю дорогу
Житель Краснодара Султан, который помог открыть аварийную дверь и выпустить пассажиров из горевшего самолета Superjet в Анталье, рассказал РИА Новости, что... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T04:30+0300
2024-11-28T10:35+0300
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египет
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росавиация
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КРАСНОДАР, 28 ноя – ПРАЙМ. Житель Краснодара Султан, который помог открыть аварийную дверь и выпустить пассажиров из горевшего самолета Superjet в Анталье, рассказал РИА Новости, что страдает аэрофобией, но впервые не выпил таблетки перед полетом, из-за которых обычно спит, и молился всю дорогу. "Я боюсь самолетов, лекарства каждый раз принимаю. Как будто в тот день это был не я. Обычно я лекарства принимал и садился в самолет, чтобы уснуть. А в этот раз даже лекарства не принимал. Я молитву читал всю дорогу, не знаю почему. И я не спал", - сказал Султан. Когда самолет совершил жесткую посадку, по словам мужчины, экипаж был в шоке, поэтому он сам встал и "заставил открыть" аварийную дверь, из которой начали эвакуироваться люди. Сам Султан занимается оптовой торговлей фруктов и овощей. Мужчина направлялся в Египет, но из-за авиаинцидента опоздал на следующий рейс. Так как российские карты не действуют на территории Турции, он около суток находился в аэропорту. Купить новый билет ему помог местный житель, который дал наличные взамен банковского перевода. "Прилетел в Египет, а там коллеги говорят: "Ты не с нами". Как будто я на своей волне, еще не очнулся. А я отвечаю: "Завтра буду с вами", - рассказывает и смеется Султан. Вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи - Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших в результате инцидента нет. В СК России РИА Новости сообщали, что после возгорания в Турции фюзеляжа самолета рейсом из Сочи возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Причиненный ущерб, предварительно, составил не менее 1 миллиона рублей, уточнили в ведомстве. В среду в авиакомпании "Азимут" заявили, что причиной жесткой посадки самолета в аэропорту Антальи стал непрогнозируемый сдвиг ветра.
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бизнес, египет, турция, сочи, росавиация, ск рф, азимут
Бизнес, ЕГИПЕТ, ТУРЦИЯ, СОЧИ, Росавиация, СК РФ, Азимут
04:30 28.11.2024 (обновлено: 10:35 28.11.2024)
 
Пассажир, спасший пассажиров Superjet в Анталье, молился всю дорогу

Пассажир, помогавший открыть аварийную дверь Superjet в Анталье, молился всю дорогу

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КРАСНОДАР, 28 ноя – ПРАЙМ. Житель Краснодара Султан, который помог открыть аварийную дверь и выпустить пассажиров из горевшего самолета Superjet в Анталье, рассказал РИА Новости, что страдает аэрофобией, но впервые не выпил таблетки перед полетом, из-за которых обычно спит, и молился всю дорогу.
"Я боюсь самолетов, лекарства каждый раз принимаю. Как будто в тот день это был не я. Обычно я лекарства принимал и садился в самолет, чтобы уснуть. А в этот раз даже лекарства не принимал. Я молитву читал всю дорогу, не знаю почему. И я не спал", - сказал Султан.
Когда самолет совершил жесткую посадку, по словам мужчины, экипаж был в шоке, поэтому он сам встал и "заставил открыть" аварийную дверь, из которой начали эвакуироваться люди.
Сам Султан занимается оптовой торговлей фруктов и овощей. Мужчина направлялся в Египет, но из-за авиаинцидента опоздал на следующий рейс. Так как российские карты не действуют на территории Турции, он около суток находился в аэропорту. Купить новый билет ему помог местный житель, который дал наличные взамен банковского перевода.
"Прилетел в Египет, а там коллеги говорят: "Ты не с нами". Как будто я на своей волне, еще не очнулся. А я отвечаю: "Завтра буду с вами", - рассказывает и смеется Султан.
Вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи - Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших в результате инцидента нет. В СК России РИА Новости сообщали, что после возгорания в Турции фюзеляжа самолета рейсом из Сочи возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Причиненный ущерб, предварительно, составил не менее 1 миллиона рублей, уточнили в ведомстве.
В среду в авиакомпании "Азимут" заявили, что причиной жесткой посадки самолета в аэропорту Антальи стал непрогнозируемый сдвиг ветра.
 
БизнесЕГИПЕТТУРЦИЯСОЧИРосавиацияСК РФАзимут
 
 
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