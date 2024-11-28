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Пассажир, спасший пассажиров Superjet в Анталье, не получил помощь

Пассажир, спасший пассажиров Superjet в Анталье, не получил помощь - 28.11.2024, ПРАЙМ

Пассажир, спасший пассажиров Superjet в Анталье, не получил помощь

Житель Краснодара Султан, который помог открыть аварийную дверь и выпустить пассажиров из горевшего самолета Superjet в Анталье, рассказал РИА Новости, что... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T04:46+0300

2024-11-28T04:46+0300

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КРАСНОДАР, 28 ноя - ПРАЙМ. Житель Краснодара Султан, который помог открыть аварийную дверь и выпустить пассажиров из горевшего самолета Superjet в Анталье, рассказал РИА Новости, что обратился за помощью к выполнявшей рейс авиакомпании "Азимут", но не получил ее. Из-за инцидента Султан опоздал на пересадку до Египта. По его словам, утром 25 ноября он подошел в аэропорту Антальи к представителям "Азимута", сказал им, что с этого рейса и у него нет денег. "Они сказали, что "мы здесь ни при чем", что "ничем не можем вам помочь". И предложили обратиться в турецкую авиакомпанию, выполнявшую рейс в Египет", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что три раза звонил по горячей линии в "Азимут", но ничего этим не добился. По словам Султана, авиакомпания покормила застрявших в аэропорту пассажиров рейса. "Оставались в аэропорту 30 с чем-то человек, принесли на 25 человек еду. Как-то разделили, поделились друг с другом", - добавил Султан. "Азимут" при этом объявил, что произведет предварительную выплату пассажирам в счет возмещения потерь в размере 100 тысяч рублей. "Обидно, что со стороны компании "Азимут" ноль внимания было. Если честно, не нужны мне их 100 тысяч. Моральная помощь от них нужна была в тот момент", - признался Султан. Улететь в Египет он смог благодаря помощи местного, у которого оказалась банковская карта, от него он получил наличные в обмен на перевод. Вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи - Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших в результате инцидента нет. В СК России РИА Новости сообщали, что после возгорания в Турции фюзеляжа самолета рейсом из Сочи возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Причиненный ущерб, предварительно, составил не менее 1 миллиона рублей, уточнили в ведомстве. В среду в авиакомпании "Азимут" заявили, что причиной жесткой посадки самолета в аэропорту Антальи стал непрогнозируемый сдвиг ветра.

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