https://1prime.ru/20241128/arest-853180854.html

Суд продлил арест гендиректору группы компаний "Пикет"

Суд продлил арест гендиректору группы компаний "Пикет" - 28.11.2024, ПРАЙМ

Суд продлил арест гендиректору группы компаний "Пикет"

Басманный суд Москвы продлил срок ареста генеральному директору ГК "Пикет" Андрею Есипову в рамках уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T22:41+0300

2024-11-28T22:41+0300

2024-11-28T22:41+0300

происшествия

россия

суд

минобороны рф

бронежилеты

хищения

https://cdnn.1prime.ru/img/83397/42/833974297_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_deac18a2aef631882f7f34f065575f15.jpg

МОСКВА, 28 ноя – ПРАЙМ. Басманный суд Москвы продлил срок ареста генеральному директору ГК "Пикет" Андрею Есипову в рамках уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для Вооруженных сил РФ. Об этом сказано в картотеке инстанции. В документе говорится, что ходатайство о продлении срока содержания под стражей удовлетвореноИз имеющихся в распоряжении РИА Новости судебных документов следует, что Есипову вменяют крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ) и статью о даче крупной взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ). Вместе с тем из карточки следует, что суд отклонил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей еще одного фигуранта дела — Вячеслава Портянникова. Об иной избранной мере не сообщается.В четверг был продлен срок ареста начальнику службы безопасности ГК "Пикет" Михаилу Кальченко, а также финдиректору Виктории Антоновой. Согласно решению суда они будут находиться в СИЗО до 3 марта. По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны России для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом. Позднее стало известно о появлении новых фигурантов: Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Виктор Астапенко. Всем им вменяют часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

https://1prime.ru/20241119/krokus-852926766.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, суд, минобороны рф, бронежилеты, хищения