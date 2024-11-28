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Суд продлил арест гендиректору группы компаний "Пикет" - 28.11.2024, ПРАЙМ
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Суд продлил арест гендиректору группы компаний "Пикет"
Суд продлил арест гендиректору группы компаний "Пикет" - 28.11.2024, ПРАЙМ
Суд продлил арест гендиректору группы компаний "Пикет"
Басманный суд Москвы продлил срок ареста генеральному директору ГК "Пикет" Андрею Есипову в рамках уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T22:41+0300
2024-11-28T22:41+0300
происшествия
россия
суд
минобороны рф
бронежилеты
хищения
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МОСКВА, 28 ноя – ПРАЙМ. Басманный суд Москвы продлил срок ареста генеральному директору ГК "Пикет" Андрею Есипову в рамках уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для Вооруженных сил РФ. Об этом сказано в картотеке инстанции. В документе говорится, что ходатайство о продлении срока содержания под стражей удовлетвореноИз имеющихся в распоряжении РИА Новости судебных документов следует, что Есипову вменяют крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ) и статью о даче крупной взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ). Вместе с тем из карточки следует, что суд отклонил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей еще одного фигуранта дела — Вячеслава Портянникова. Об иной избранной мере не сообщается.В четверг был продлен срок ареста начальнику службы безопасности ГК "Пикет" Михаилу Кальченко, а также финдиректору Виктории Антоновой. Согласно решению суда они будут находиться в СИЗО до 3 марта. По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны России для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом. Позднее стало известно о появлении новых фигурантов: Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Виктор Астапенко. Всем им вменяют часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).
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россия, суд, минобороны рф, бронежилеты, хищения
Происшествия, РОССИЯ, суд, Минобороны РФ, бронежилеты, хищения
22:41 28.11.2024
 
Суд продлил арест гендиректору группы компаний "Пикет"

Суд продлил арест гендиректору ГК "Пикет" по делу о некачественных бронежилетах

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МОСКВА, 28 ноя – ПРАЙМ. Басманный суд Москвы продлил срок ареста генеральному директору ГК "Пикет" Андрею Есипову в рамках уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для Вооруженных сил РФ. Об этом сказано в картотеке инстанции.
В документе говорится, что ходатайство о продлении срока содержания под стражей удовлетворено
Из имеющихся в распоряжении РИА Новости судебных документов следует, что Есипову вменяют крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ) и статью о даче крупной взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ).
Вместе с тем из карточки следует, что суд отклонил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей еще одного фигуранта дела — Вячеслава Портянникова. Об иной избранной мере не сообщается.
В четверг был продлен срок ареста начальнику службы безопасности ГК "Пикет" Михаилу Кальченко, а также финдиректору Виктории Антоновой. Согласно решению суда они будут находиться в СИЗО до 3 марта.
По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны России для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом.
Позднее стало известно о появлении новых фигурантов: Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Виктор Астапенко. Всем им вменяют часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).
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ПроисшествияРОССИЯсудМинобороны РФбронежилетыхищения
 
 
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