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СМИ выяснили оценку разведки США риска ядерной атаки России из-за ATACMS - 28.11.2024, ПРАЙМ
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СМИ выяснили оценку разведки США риска ядерной атаки России из-за ATACMS
СМИ выяснили оценку разведки США риска ядерной атаки России из-за ATACMS - 28.11.2024, ПРАЙМ
СМИ выяснили оценку разведки США риска ядерной атаки России из-за ATACMS
В американской разведке убеждены, что решение Вашингтона разрешить Украине использовать ракеты ATACMS для атак на Россию не приведет к ядерной эскалации,... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T09:13+0300
2024-11-28T09:13+0300
политика
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. В американской разведке убеждены, что решение Вашингтона разрешить Украине использовать ракеты ATACMS для атак на Россию не приведет к ядерной эскалации, передает издание Reuters."Оценки были последовательными: ATACMS не поменяют ядерные расчеты России", — рассказал в беседе с изданием один из помощников в конгрессе, ознакомленный с разведданными.На мнение разведсообщества не повлиял и запуск Россией новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Тем не менее, США опасаются возможных ответных мер со стороны России, особенно в отношении американских баз в Европе.Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что Украина нанесла удар по российским областям, используя американское и британское оружие. В ответ на это Россия нанесла удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины новейшим комплексом "Орешник".Отмечалось, что комплекс проходил испытание с баллистической ракетой в безъядерной гиперзвуковой конфигурации.
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россия, сша, ракеты atacms
Политика, РОССИЯ, США, ракеты ATACMS
09:13 28.11.2024
 
СМИ выяснили оценку разведки США риска ядерной атаки России из-за ATACMS

Reuters: разведка США считает, что удары ATACMS не повышают риск ядерной атаки

© Фото : Минобороны РоссииОбломки ракет ATACMS в районе позиции зрдн С-400 в районе н.п. Лотаревка Курской области
Обломки ракет ATACMS в районе позиции зрдн С-400 в районе н.п. Лотаревка Курской области - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© Фото : Минобороны России
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. В американской разведке убеждены, что решение Вашингтона разрешить Украине использовать ракеты ATACMS для атак на Россию не приведет к ядерной эскалации, передает издание Reuters.
"Оценки были последовательными: ATACMS не поменяют ядерные расчеты России", — рассказал в беседе с изданием один из помощников в конгрессе, ознакомленный с разведданными.
На мнение разведсообщества не повлиял и запуск Россией новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Тем не менее, США опасаются возможных ответных мер со стороны России, особенно в отношении американских баз в Европе.
Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что Украина нанесла удар по российским областям, используя американское и британское оружие. В ответ на это Россия нанесла удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины новейшим комплексом "Орешник".
Отмечалось, что комплекс проходил испытание с баллистической ракетой в безъядерной гиперзвуковой конфигурации.
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