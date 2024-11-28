https://1prime.ru/20241128/atacms-853153332.html
СМИ выяснили оценку разведки США риска ядерной атаки России из-за ATACMS
СМИ выяснили оценку разведки США риска ядерной атаки России из-за ATACMS - 28.11.2024, ПРАЙМ
СМИ выяснили оценку разведки США риска ядерной атаки России из-за ATACMS
В американской разведке убеждены, что решение Вашингтона разрешить Украине использовать ракеты ATACMS для атак на Россию не приведет к ядерной эскалации,... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T09:13+0300
2024-11-28T09:13+0300
2024-11-28T09:13+0300
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. В американской разведке убеждены, что решение Вашингтона разрешить Украине использовать ракеты ATACMS для атак на Россию не приведет к ядерной эскалации, передает издание Reuters."Оценки были последовательными: ATACMS не поменяют ядерные расчеты России", — рассказал в беседе с изданием один из помощников в конгрессе, ознакомленный с разведданными.На мнение разведсообщества не повлиял и запуск Россией новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Тем не менее, США опасаются возможных ответных мер со стороны России, особенно в отношении американских баз в Европе.Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что Украина нанесла удар по российским областям, используя американское и британское оружие. В ответ на это Россия нанесла удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины новейшим комплексом "Орешник".Отмечалось, что комплекс проходил испытание с баллистической ракетой в безъядерной гиперзвуковой конфигурации.
https://1prime.ru/20241126/rakety-853102401.html
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россия, сша, ракеты atacms
Политика, РОССИЯ, США, ракеты ATACMS
СМИ выяснили оценку разведки США риска ядерной атаки России из-за ATACMS
Reuters: разведка США считает, что удары ATACMS не повышают риск ядерной атаки
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ.
В американской разведке убеждены, что решение Вашингтона разрешить Украине использовать ракеты ATACMS для атак на Россию не приведет к ядерной эскалации, передает
издание Reuters.
"Оценки были последовательными: ATACMS не поменяют ядерные расчеты России", — рассказал в беседе с изданием один из помощников в конгрессе, ознакомленный с разведданными.
На мнение разведсообщества не повлиял и запуск Россией новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Тем не менее, США опасаются возможных ответных мер со стороны России, особенно в отношении американских баз в Европе.
Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что Украина нанесла удар по российским областям, используя американское и британское оружие. В ответ на это Россия нанесла удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины новейшим комплексом "Орешник".
Отмечалось, что комплекс проходил испытание с баллистической ракетой в безъядерной гиперзвуковой конфигурации.
СМИ выяснили, когда Белый дом принял решение по атакам РФ ракетами ATACMS