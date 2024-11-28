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"Авито" запустил функцию подтверждения собственности на автомобиль

"Авито" запустил функцию подтверждения собственности на автомобиль - 28.11.2024, ПРАЙМ

"Авито" запустил функцию подтверждения собственности на автомобиль

Пользователи "Авито" смогут подтвердить собственность на автомобиль через портал госуслуг, платформа запустила функцию в тестовом режиме, обработка запроса... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T03:06+0300

2024-11-28T03:06+0300

2024-11-28T03:06+0300

бизнес

москва

авито

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Пользователи "Авито" смогут подтвердить собственность на автомобиль через портал госуслуг, платформа запустила функцию в тестовом режиме, обработка запроса занимает около 10 минут, рассказали РИА Новости в компании. "Авито Авто" в тестовом режиме запустил возможность подтвердить собственность на автомобиль через "Госуслуги". В процессе верификации можно параллельно пройти проверку подлинности профиля и получить цифровые значки "Собственник" или "Документы проверены"… В среднем обработка запроса занимает 10 минут", - сообщили там. Отмечается, что для подтверждения владения автомобилем через "Госуслуги" транспорт должен быть в собственности более 90 дней. На период теста функция будет доступна только части пользователей, остальные, как и ранее, смогут подтвердить собственность авто через водительское удостоверение и СТС. По данным аналитиков сервиса, продажи автомобилей с пробегом стоимостью до 1,5 миллиона рублей в третьем квартале 2024 года выросли на 15,8% по сравнению с прошлым кварталом, а год к году - на 6,9%. В свою очередь продажи машин стоимостью 1,5-3 миллиона рублей в третьем квартале выросли на 26% год к году, а авто премиум-класса до трех лет - на 12% за тот же период.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва, авито