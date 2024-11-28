Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Раскрыто, где в России можно сэкономить на покупке нового авто - 28.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241128/avtomobil-853158870.html
Раскрыто, где в России можно сэкономить на покупке нового авто
Раскрыто, где в России можно сэкономить на покупке нового авто - 28.11.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, где в России можно сэкономить на покупке нового авто
Россиянам рассказали, в каких регионах страны можно купить новый автомобиль по минимальной цене. Такими данными поделилось издание "Известия", ссылаясь на... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T11:44+0300
2024-11-28T11:44+0300
россия
авторынок рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848836284_0:110:3263:1945_1920x0_80_0_0_1d4caf82bd8e1dc15727807fb6216c96.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Россиянам рассказали, в каких регионах страны можно купить новый автомобиль по минимальной цене. Такими данными поделилось издание "Известия", ссылаясь на исследование банков ВТБ, "Открытие" и компании "Автомаркетолог".Так, согласно расчетам, минимальная цена новых машин на российском рынке наблюдается в Поволжье, где купить ее можно в среднем за 2,5 миллиона рублей.На втором месте расположился Северный Кавказ, где средняя стоимость нового автомобиля равна порядка 2,7 миллиона рублей. В то же время, этот российский регион является лидером по росту средней цены на машины.Третье место занял Урал, где россияне могут приобрести новый автомобиль в среднем чуть больше, чем за 2,7 миллиона. Согласно данным издания, по итогам трех кварталов 2024 года средняя цена нового легкового автомобиля выросла на 12 процентов, достигнув, таким образом, трех миллионов рублей.
https://1prime.ru/20241128/avto-853157422.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848836284_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cc16c2be965b097c7cbad9629ab2fa1f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, авторынок рф
РОССИЯ, авторынок РФ
11:44 28.11.2024
 
Раскрыто, где в России можно сэкономить на покупке нового авто

"Известия" назвали три региона РФ с самыми дешевыми новыми авто

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Россиянам рассказали, в каких регионах страны можно купить новый автомобиль по минимальной цене. Такими данными поделилось издание "Известия", ссылаясь на исследование банков ВТБ, "Открытие" и компании "Автомаркетолог".
Так, согласно расчетам, минимальная цена новых машин на российском рынке наблюдается в Поволжье, где купить ее можно в среднем за 2,5 миллиона рублей.
На втором месте расположился Северный Кавказ, где средняя стоимость нового автомобиля равна порядка 2,7 миллиона рублей. В то же время, этот российский регион является лидером по росту средней цены на машины.
Третье место занял Урал, где россияне могут приобрести новый автомобиль в среднем чуть больше, чем за 2,7 миллиона.
Согласно данным издания, по итогам трех кварталов 2024 года средняя цена нового легкового автомобиля выросла на 12 процентов, достигнув, таким образом, трех миллионов рублей.
Автомобиль Peugeot 5008 - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
"Сел и поехал": автоэксперт рассказал, почему не стоит прогревать двигатель
11:19
 
РОССИЯавторынок РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала