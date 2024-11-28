https://1prime.ru/20241128/avtomobil-853158870.html

Раскрыто, где в России можно сэкономить на покупке нового авто

Раскрыто, где в России можно сэкономить на покупке нового авто - 28.11.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, где в России можно сэкономить на покупке нового авто

Россиянам рассказали, в каких регионах страны можно купить новый автомобиль по минимальной цене. Такими данными поделилось издание "Известия", ссылаясь на... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T11:44+0300

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2024-11-28T11:44+0300

россия

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Россиянам рассказали, в каких регионах страны можно купить новый автомобиль по минимальной цене. Такими данными поделилось издание "Известия", ссылаясь на исследование банков ВТБ, "Открытие" и компании "Автомаркетолог".Так, согласно расчетам, минимальная цена новых машин на российском рынке наблюдается в Поволжье, где купить ее можно в среднем за 2,5 миллиона рублей.На втором месте расположился Северный Кавказ, где средняя стоимость нового автомобиля равна порядка 2,7 миллиона рублей. В то же время, этот российский регион является лидером по росту средней цены на машины.Третье место занял Урал, где россияне могут приобрести новый автомобиль в среднем чуть больше, чем за 2,7 миллиона. Согласно данным издания, по итогам трех кварталов 2024 года средняя цена нового легкового автомобиля выросла на 12 процентов, достигнув, таким образом, трех миллионов рублей.

https://1prime.ru/20241128/avto-853157422.html

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россия, авторынок рф