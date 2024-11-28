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Компания "Азимут" проинформировала обиженного пассажира рейса о выплатах - 28.11.2024, ПРАЙМ
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Компания "Азимут" проинформировала обиженного пассажира рейса о выплатах
Компания "Азимут" проинформировала обиженного пассажира рейса о выплатах - 28.11.2024, ПРАЙМ
Компания "Азимут" проинформировала обиженного пассажира рейса о выплатах
Авиакомпания "Азимут" проинформировала пассажира Султана Султанова, который заявил, что обижен на нее после ЧП с самолетом в Анталье, о порядке получения... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T19:35+0300
2024-11-28T19:38+0300
россия
азимут
пассажиры
выплаты
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя - ПРАЙМ, Юлия Насулина. Авиакомпания "Азимут" проинформировала пассажира Султана Султанова, который заявил, что обижен на нее после ЧП с самолетом в Анталье, о порядке получения денежного возмещения, однако реквизитов от него не поступало, сообщил РИА Новости представитель перевозчика. Вечером 24 ноября самолет Sukhoi Superjet, выполнявший рейс Сочи - Анталья, жестко приземлился в турецком аэропорту. Как сообщала авиакомпания, из-за деформации топливного бака на бетон вытекло и воспламенилось топливо. В результате инцидента никто не пострадал, возбуждено уголовное дело. Один из пассажиров, житель Краснодара Султан рассказал РИА Новости, что обижен на авиакомпанию: из-за инцидента он опоздал на рейс в Египет и попросил о помощи представителей "Азимута", но ему не помогли. Как сообщили агентству в авиакомпании, "Азимут" принял решение произвести выплату по 100 тысяч рублей всем пассажирам данного рейса. "Пассажир Султанов проинформирован о порядке получения выплаты. Заявления на получение выплаты и реквизитов от пассажира Султана Султанова в авиакомпанию Азимут не поступало", - заявил представитель авиаперевозчика. По его словам, порядок получения выплаты был доведен до пассажиров в индивидуальном порядке - с помощью SMS и электронной почты. Эвакуацию пассажиров рейса Сочи - Анталья обеспечивали бортпроводники, добавил собеседник агентства. "Кабинный экипаж открыл переднюю правую дверь, предотвратил выход пассажиров на трап до его полного выпуска во избежание получения травм пассажирами и обеспечил безопасное покидание борта пассажирами", - сказал он. Житель Краснодара ранее рассказал агентству, что "заставил открыть" аварийную дверь, через которую начали эвакуироваться люди. Как сообщил представитель авиакомпании, всем пассажирам рейса, ожидавшим получения багажа в Анталье, были предоставлены напитки и питание. Два пассажира обратились к представителям авиакомпании, сообщив об опоздании на стыковочные рейсы, и были размещены в гостинице, добавил он.
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россия, азимут, пассажиры, выплаты
РОССИЯ, Азимут, пассажиры, выплаты
19:35 28.11.2024 (обновлено: 19:38 28.11.2024)
 
Компания "Азимут" проинформировала обиженного пассажира рейса о выплатах

"Азимут" проинформировал обиженного пассажира рейса Сочи — Анталья о выплатах

© Пресс-служба аэропорта Краснодара | Перейти в медиабанкТестовый рейс в аэропорту Краснодара
Тестовый рейс в аэропорту Краснодара
© Пресс-служба аэропорта Краснодара
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя - ПРАЙМ, Юлия Насулина. Авиакомпания "Азимут" проинформировала пассажира Султана Султанова, который заявил, что обижен на нее после ЧП с самолетом в Анталье, о порядке получения денежного возмещения, однако реквизитов от него не поступало, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.
Вечером 24 ноября самолет Sukhoi Superjet, выполнявший рейс Сочи - Анталья, жестко приземлился в турецком аэропорту. Как сообщала авиакомпания, из-за деформации топливного бака на бетон вытекло и воспламенилось топливо. В результате инцидента никто не пострадал, возбуждено уголовное дело. Один из пассажиров, житель Краснодара Султан рассказал РИА Новости, что обижен на авиакомпанию: из-за инцидента он опоздал на рейс в Египет и попросил о помощи представителей "Азимута", но ему не помогли. Как сообщили агентству в авиакомпании, "Азимут" принял решение произвести выплату по 100 тысяч рублей всем пассажирам данного рейса.
"Пассажир Султанов проинформирован о порядке получения выплаты. Заявления на получение выплаты и реквизитов от пассажира Султана Султанова в авиакомпанию Азимут не поступало", - заявил представитель авиаперевозчика.
По его словам, порядок получения выплаты был доведен до пассажиров в индивидуальном порядке - с помощью SMS и электронной почты.
Эвакуацию пассажиров рейса Сочи - Анталья обеспечивали бортпроводники, добавил собеседник агентства.
"Кабинный экипаж открыл переднюю правую дверь, предотвратил выход пассажиров на трап до его полного выпуска во избежание получения травм пассажирами и обеспечил безопасное покидание борта пассажирами", - сказал он.
Житель Краснодара ранее рассказал агентству, что "заставил открыть" аварийную дверь, через которую начали эвакуироваться люди.
Как сообщил представитель авиакомпании, всем пассажирам рейса, ожидавшим получения багажа в Анталье, были предоставлены напитки и питание. Два пассажира обратились к представителям авиакомпании, сообщив об опоздании на стыковочные рейсы, и были размещены в гостинице, добавил он.
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Азимут - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
Ространснадзор проверит авиакомпанию "Азимут"
19:21
 
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