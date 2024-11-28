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В США сравнили Байдена с наркоторговцем из-за его запроса по Украине - 28.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241128/bayden-853154655.html
В США сравнили Байдена с наркоторговцем из-за его запроса по Украине
В США сравнили Байдена с наркоторговцем из-за его запроса по Украине - 28.11.2024, ПРАЙМ
В США сравнили Байдена с наркоторговцем из-за его запроса по Украине
Планы администрации президента США Джо Байдена поставить Украине очередной пакет военной поддержки создает о них впечатление, как о наркоторговцах. Подобное... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T09:57+0300
2024-11-28T09:57+0300
вооружения
россия
сша
украина
военная помощь украине
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МОСКВА, 28 ноя – ПРАЙМ. Планы администрации президента США Джо Байдена поставить Украине очередной пакет военной поддержки создает о них впечатление, как о наркоторговцах. Подобное мнение высказал американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube.Ранее 27 ноября газета Politico писала, что американский лидер в тайне запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов, которые пойдут на восполнение запасов Мин6обороны США и военную помощь Украине."Это эквивалент того, чтобы сказать: "Эй, этот парень наркоман, он просит немного наркотиков. &lt;...&gt; Кто я такой, чтобы говорить ему нет? &lt;...&gt; Я же не навязываю ему &lt;...&gt;, если он хочет это сделать. Это нормально, если я получу прибыль", — рассказал Дэвис.Он также подчеркнул, что без очередной западной военной поддержки украинское руководство не сможет нормально жить и мыслить. По его словам, Киев уже впал в психологическую зависимость от предоставляемого вооружения.Дэвис резюмировал, что продолжения поставок будет способствовать появлению на Украине иллюзии возможности дальнейшего ведения борьбы.
https://1prime.ru/20241127/ukraina-853130483.html
сша
украина
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россия, сша, украина, военная помощь украине
Вооружения, РОССИЯ, США, УКРАИНА, военная помощь Украине
09:57 28.11.2024
 
В США сравнили Байдена с наркоторговцем из-за его запроса по Украине

Дэвис сравнил с наркоторговцем Байдена, продолжающего помогать Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 28 ноя – ПРАЙМ. Планы администрации президента США Джо Байдена поставить Украине очередной пакет военной поддержки создает о них впечатление, как о наркоторговцах. Подобное мнение высказал американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube.
Ранее 27 ноября газета Politico писала, что американский лидер в тайне запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов, которые пойдут на восполнение запасов Мин6обороны США и военную помощь Украине.
"Это эквивалент того, чтобы сказать: "Эй, этот парень наркоман, он просит немного наркотиков. <...> Кто я такой, чтобы говорить ему нет? <...> Я же не навязываю ему <...>, если он хочет это сделать. Это нормально, если я получу прибыль", — рассказал Дэвис.
Он также подчеркнул, что без очередной западной военной поддержки украинское руководство не сможет нормально жить и мыслить. По его словам, Киев уже впал в психологическую зависимость от предоставляемого вооружения.
Дэвис резюмировал, что продолжения поставок будет способствовать появлению на Украине иллюзии возможности дальнейшего ведения борьбы.
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ВооруженияРОССИЯСШАУКРАИНАвоенная помощь Украине
 
 
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