https://1prime.ru/20241128/bayden-853154655.html

В США сравнили Байдена с наркоторговцем из-за его запроса по Украине

В США сравнили Байдена с наркоторговцем из-за его запроса по Украине - 28.11.2024, ПРАЙМ

В США сравнили Байдена с наркоторговцем из-за его запроса по Украине

Планы администрации президента США Джо Байдена поставить Украине очередной пакет военной поддержки создает о них впечатление, как о наркоторговцах. Подобное... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T09:57+0300

2024-11-28T09:57+0300

2024-11-28T09:57+0300

вооружения

россия

сша

украина

военная помощь украине

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МОСКВА, 28 ноя – ПРАЙМ. Планы администрации президента США Джо Байдена поставить Украине очередной пакет военной поддержки создает о них впечатление, как о наркоторговцах. Подобное мнение высказал американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube.Ранее 27 ноября газета Politico писала, что американский лидер в тайне запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов, которые пойдут на восполнение запасов Мин6обороны США и военную помощь Украине."Это эквивалент того, чтобы сказать: "Эй, этот парень наркоман, он просит немного наркотиков. <...> Кто я такой, чтобы говорить ему нет? <...> Я же не навязываю ему <...>, если он хочет это сделать. Это нормально, если я получу прибыль", — рассказал Дэвис.Он также подчеркнул, что без очередной западной военной поддержки украинское руководство не сможет нормально жить и мыслить. По его словам, Киев уже впал в психологическую зависимость от предоставляемого вооружения.Дэвис резюмировал, что продолжения поставок будет способствовать появлению на Украине иллюзии возможности дальнейшего ведения борьбы.

https://1prime.ru/20241127/ukraina-853130483.html

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россия, сша, украина, военная помощь украине