https://1prime.ru/20241128/benzin-853166453.html

Бензин Аи-92 на бирже России подешевел до минимума с сентября

Бензин Аи-92 на бирже России подешевел до минимума с сентября - 28.11.2024, ПРАЙМ

Бензин Аи-92 на бирже России подешевел до минимума с сентября

Бензин Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг продолжил дешеветь: цена по территориальному индексу Европейской... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T14:40+0300

2024-11-28T14:40+0300

2024-11-28T14:41+0300

энергетика

россия

топливо

https://cdnn.1prime.ru/img/84220/73/842207332_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e4ed4278463a67d7361fe40726b92150.jpg

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Бензин Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг продолжил дешеветь: цена по территориальному индексу Европейской части России снизилась на 0,26% - до 58 941 рубля за тонну, свидетельствуют данные торгов. В последний раз тонна Аи-92 стоила меньше 59 000 рублей в середине сентября. В то же время цена Аи-95 в четверг выросла на 0,29% - до 62 603 рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива снизилась на 0,4%, до 60 075 рублей за тонну, зимнего - на 0,7%, до 73 718 рублей. Тонна межсезонного дизтоплива подешевела на 0,79% - до 57 562 рублей за тонну. Мазут в четверг подешевел на 4,89% - до 28 851 рубля за тонну. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГ) снизилась на 2,77% - до 28 763 рублей за тонну, на авиакеросин - на 0,53%, до 80 667 рублей за тонну. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца года. Однако на прошлой неделе вице-премьер РФ Александр Новак объявил, что запрет на экспорт бензина будет отменен досрочно, власти готовят соответствующие документы. Также в октябре Новак поручал проработать механизмы закрытия возможных "серых" схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его мнению, дополнительных ограничений экспорта непроизводителями не нужно, заградительной пошлины достаточно.

https://1prime.ru/20241127/benzin-853138120.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, топливо