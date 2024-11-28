https://1prime.ru/20241128/benzin-853166453.html
Бензин Аи-92 на бирже России подешевел до минимума с сентября
Бензин Аи-92 на бирже России подешевел до минимума с сентября - 28.11.2024, ПРАЙМ
Бензин Аи-92 на бирже России подешевел до минимума с сентября
Бензин Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг продолжил дешеветь: цена по территориальному индексу Европейской... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T14:40+0300
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энергетика
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Бензин Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг продолжил дешеветь: цена по территориальному индексу Европейской части России снизилась на 0,26% - до 58 941 рубля за тонну, свидетельствуют данные торгов. В последний раз тонна Аи-92 стоила меньше 59 000 рублей в середине сентября. В то же время цена Аи-95 в четверг выросла на 0,29% - до 62 603 рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива снизилась на 0,4%, до 60 075 рублей за тонну, зимнего - на 0,7%, до 73 718 рублей. Тонна межсезонного дизтоплива подешевела на 0,79% - до 57 562 рублей за тонну. Мазут в четверг подешевел на 4,89% - до 28 851 рубля за тонну. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГ) снизилась на 2,77% - до 28 763 рублей за тонну, на авиакеросин - на 0,53%, до 80 667 рублей за тонну. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца года. Однако на прошлой неделе вице-премьер РФ Александр Новак объявил, что запрет на экспорт бензина будет отменен досрочно, власти готовят соответствующие документы. Также в октябре Новак поручал проработать механизмы закрытия возможных "серых" схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его мнению, дополнительных ограничений экспорта непроизводителями не нужно, заградительной пошлины достаточно.
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россия, топливо
Энергетика, РОССИЯ, топливо
Бензин Аи-92 на бирже России подешевел до минимума с сентября
Бензин Аи-92 на бирже РФ впервые с середины сентября дешевле 59 тыс руб за тонну
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Бензин Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг продолжил дешеветь: цена по территориальному индексу Европейской части России снизилась на 0,26% - до 58 941 рубля за тонну, свидетельствуют данные торгов.
В последний раз тонна Аи-92 стоила меньше 59 000 рублей в середине сентября.
В то же время цена Аи-95 в четверг выросла на 0,29% - до 62 603 рублей за тонну.
Стоимость летнего дизельного топлива снизилась на 0,4%, до 60 075 рублей за тонну, зимнего - на 0,7%, до 73 718 рублей. Тонна межсезонного дизтоплива подешевела на 0,79% - до 57 562 рублей за тонну.
Бензин на заправках в России за неделю подорожал почти на 0,4 процента
Мазут в четверг подешевел на 4,89% - до 28 851 рубля за тонну. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГ) снизилась на 2,77% - до 28 763 рублей за тонну, на авиакеросин - на 0,53%, до 80 667 рублей за тонну.
В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца года. Однако на прошлой неделе вице-премьер РФ Александр Новак объявил, что запрет на экспорт бензина будет отменен досрочно, власти готовят соответствующие документы.
Также в октябре Новак поручал проработать механизмы закрытия возможных "серых" схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его мнению, дополнительных ограничений экспорта непроизводителями не нужно, заградительной пошлины достаточно.