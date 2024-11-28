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Биржи АТР снижаются на опасениях за экономику страны
Биржи АТР снижаются на опасениях за экономику страны - 28.11.2024, ПРАЙМ
Биржи АТР снижаются на опасениях за экономику страны
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг показывают разнонаправленную динамику, при этом китайские рынки снижаются на опасениях | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T07:57+0300
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг показывают разнонаправленную динамику, при этом китайские рынки снижаются на опасениях за экономику страны, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 7.29 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,3% - до 3 299,87 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,19%, до 1 992,89 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,49%, до 19 312 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,08% - до 2 505,17 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,71%, до 8 4166 пунктов, японский Nikkei 225 - на 0,88%, до 38 446,5 пункта.
Несмотря на потенциал будущих стимулирующих мер правительства Китая, обеспокоенность и разочарование инвесторов усиливаются, сказала агентству Блумберг стратег по китайским акциям Bank of America Securities Винни Ву (Winnie Wu). По ее словам, перспективы введения торговых пошлин США на товары из Китая требуют особого внимания в течение ближайших недель и месяцев.
Инвесторы также ожидают макроэкономическую статистику по региону. В пятницу выйдут данные по рынку труда Японии. Аналитики предполагают, что безработица в стране с учетом сезонных колебаний в октябре увеличилась до 2,5% с уровня сентября в 2,4%.
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рынки, торги, индексы, китай, москва, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Рынки, Торги, Индексы, КИТАЙ, МОСКВА, Азиатско-Тихоокеанский регион, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
Биржи АТР снижаются на опасениях за экономику страны
Биржи АТР снижаются на опасениях за экономику Китая
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг показывают разнонаправленную динамику, при этом китайские рынки снижаются на опасениях за экономику страны, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 7.29 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,3% - до 3 299,87 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,19%, до 1 992,89 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,49%, до 19 312 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,08% - до 2 505,17 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,71%, до 8 4166 пунктов, японский Nikkei 225 - на 0,88%, до 38 446,5 пункта.
Несмотря на потенциал будущих стимулирующих мер правительства Китая, обеспокоенность и разочарование инвесторов усиливаются, сказала агентству Блумберг стратег по китайским акциям Bank of America Securities Винни Ву (Winnie Wu). По ее словам, перспективы введения торговых пошлин США на товары из Китая требуют особого внимания в течение ближайших недель и месяцев.
Инвесторы также ожидают макроэкономическую статистику по региону. В пятницу выйдут данные по рынку труда Японии. Аналитики предполагают, что безработица в стране с учетом сезонных колебаний в октябре увеличилась до 2,5% с уровня сентября в 2,4%.