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Российский рынок акций уверенно растет 28 ноября
Российский рынок акций уверенно растет 28 ноября - 28.11.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций уверенно растет 28 ноября
Российский рынок акций в первые часы торговой сессии четверга уверенно растет, однако о его развороте вверх говорить пока рано, следует из данных Московской... | 28.11.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в первые часы торговой сессии четверга уверенно растет, однако о его развороте вверх говорить пока рано, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 11.56 мск рос на 2,17% - до 2545,85 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,33%, до 800,13 пункта. В частности, дорожают бумаги "Русагро" (+2,3%), "Северстали" (+2,3%), "Алросы" (+3,7%), "Позитива" (+2,2%), "Фосагро" (+2,1%). Дешевеют бумаги ПИКа (-4,2%), "Самолета" (-4%), "Аэрофлота" (-1,4%). Индекс Мосбиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 2500–2565 пунктов, рассчитывает Алексей Головинов из Промсвязьбанка. "Вчерашний рост рынка добавляет оптимизма, но все негативные факторы, давившие на рынок, остаются. Поэтому, хотя вероятность продолжения покупок в ближайшие дни высока, говорить о развороте пока рано", - добавил он. Негативные факторы в виде непростой геополитики и жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ никуда не делись с повестки дня, отмечает и Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Поэтому мы не советуем увлекаться лонгами (позициями в расчете на рост). Не исключаем также, что сегодня часть вчерашней прибыли будет зафиксирована, особенно теми, кто сумел купить на новом "дне". С другой стороны, мы ранее говорили, что диапазон 2400-2500 пунктов по индексу Мосбиржи – это ориентир для начала средне- и долгосрочных покупок. От этой идеи мы не отказываемся", - сказал он.
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россия, российский рынок акций
РОССИЯ, российский рынок акций
Российский рынок акций уверенно растет 28 ноября
Российский рынок акций растет, продолжая тенденцию среды
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в первые часы торговой сессии четверга уверенно растет, однако о его развороте вверх говорить пока рано, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 11.56 мск рос на 2,17% - до 2545,85 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,33%, до 800,13 пункта.
В частности, дорожают бумаги "Русагро" (+2,3%), "Северстали" (+2,3%), "Алросы" (+3,7%), "Позитива" (+2,2%), "Фосагро" (+2,1%). Дешевеют бумаги ПИКа (-4,2%), "Самолета" (-4%), "Аэрофлота" (-1,4%).
Российский рынок акций открыл торги заметным ростом
Индекс Мосбиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 2500–2565 пунктов, рассчитывает Алексей Головинов из Промсвязьбанка. "Вчерашний рост рынка добавляет оптимизма, но все негативные факторы, давившие на рынок, остаются. Поэтому, хотя вероятность продолжения покупок в ближайшие дни высока, говорить о развороте пока рано", - добавил он.
Негативные факторы в виде непростой геополитики и жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ никуда не делись с повестки дня, отмечает и Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Поэтому мы не советуем увлекаться лонгами (позициями в расчете на рост). Не исключаем также, что сегодня часть вчерашней прибыли будет зафиксирована, особенно теми, кто сумел купить на новом "дне". С другой стороны, мы ранее говорили, что диапазон 2400-2500 пунктов по индексу Мосбиржи – это ориентир для начала средне- и долгосрочных покупок. От этой идеи мы не отказываемся", - сказал он.