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Российский рынок акций уверенно растет 28 ноября

Российский рынок акций уверенно растет 28 ноября - 28.11.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций уверенно растет 28 ноября

Российский рынок акций в первые часы торговой сессии четверга уверенно растет, однако о его развороте вверх говорить пока рано, следует из данных Московской... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T12:10+0300

2024-11-28T12:10+0300

2024-11-28T12:10+0300

россия

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в первые часы торговой сессии четверга уверенно растет, однако о его развороте вверх говорить пока рано, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 11.56 мск рос на 2,17% - до 2545,85 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,33%, до 800,13 пункта. В частности, дорожают бумаги "Русагро" (+2,3%), "Северстали" (+2,3%), "Алросы" (+3,7%), "Позитива" (+2,2%), "Фосагро" (+2,1%). Дешевеют бумаги ПИКа (-4,2%), "Самолета" (-4%), "Аэрофлота" (-1,4%). Индекс Мосбиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 2500–2565 пунктов, рассчитывает Алексей Головинов из Промсвязьбанка. "Вчерашний рост рынка добавляет оптимизма, но все негативные факторы, давившие на рынок, остаются. Поэтому, хотя вероятность продолжения покупок в ближайшие дни высока, говорить о развороте пока рано", - добавил он. Негативные факторы в виде непростой геополитики и жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ никуда не делись с повестки дня, отмечает и Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Поэтому мы не советуем увлекаться лонгами (позициями в расчете на рост). Не исключаем также, что сегодня часть вчерашней прибыли будет зафиксирована, особенно теми, кто сумел купить на новом "дне". С другой стороны, мы ранее говорили, что диапазон 2400-2500 пунктов по индексу Мосбиржи – это ориентир для начала средне- и долгосрочных покупок. От этой идеи мы не отказываемся", - сказал он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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