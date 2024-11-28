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Американский бизнес снова присматривается к России, убрав соперников

Американский бизнес снова присматривается к России, убрав соперников - 28.11.2024, ПРАЙМ

Американский бизнес снова присматривается к России, убрав соперников

За последние три года российский рынок официально покинули около 500 международных брендов из разных стран, в том числе ушла большая часть американских... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T08:00+0300

2024-11-28T08:00+0300

2024-11-28T08:00+0300

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дмитрий завьялов

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МОСКВА, 28 ноя – ПРАЙМ. За последние три года российский рынок официально покинули около 500 международных брендов из разных стран, в том числе ушла большая часть американских компаний. Среди них есть как всем известные бренды потребительских товаров, так и компании узких сфер деятельности от консалтинга до букмекерских контор. Иностранные компании, связанные с российских рынком, можно условно разделить на три группы:1. Компании, полностью прекратившие операции на российском рынке, включая закрытие представительств, продажу активов и приём трансграничных заказов от российских покупателей.2. Компании, сохранившие в том или ином виде присутствие на российском рынке. Обычно в публичном пространстве такие компании говорят о сокращении операций, ограничении или прекращении инвестиций на внутреннем российском рынке, прекращении продаж новых линеек товаров и услуг с одновременным сохранением старых.3. Компании, продолжающие деятельность на российском рынке с минимальными изменениями или без изменений.В первой группе совсем немного компаний потребительского сектора, официально ушедших с рынка. Среди самых известных брендов модно упомянуть Domino's Pizza, Etsy, Ford и GM, McDonald's, Starbucks, Nike. Полностью ушли с российского рынка компании, в массе своей относящиеся к секторам, где действуют самые жёсткие санкции – нефтегазовый сектор, ИТ, промышленность, финансы. Например, Dell, Deloitte, KPMG, PwC, Exxonmobil, HP, IBM, Stanley Black & Decker.Со второй группой компаний всё несколько сложнее. Здесь есть компании, которые всячески тянут время, урезают объем операций на российском рынке, ограничивают набор товаров и услуг, но при этом продолжают работать. некоторые игроки даже могут публично заявлять о готовности полностью покинуть российский рынок, однако объемы вложенных инвестиций и перспективы перевешивают сильнейшее общественное давление, создаваемое вокруг такого бизнеса.Другие компании четко обозначают свою позицию по масштабам ограничений, которые они накладывают на свою деятельность в России, но при этом продолжают развивать оставшиеся направления бизнеса. Например, сохраняют производство на внутренний рынок, прекращая экспорт и импорт, замораживают инвестиции в развитие, но максимально сохраняют ассортимент товаров и услуг и существующие производственные площадки, прекращают продажи отдельных брендов, но запускают локализованные версии.Таких примеров среди американских брендов достаточно много: Heinz, PepsiCo, Burger King, Coca-Cola, Deere, Sketcher, Shutterstock, Moody's, Boston Scientific и многие другие. К этой же группе относятся компании, заморозившие официальную деятельность на российском рынке, но не покинувшие его и готовые начать работу при первой возможности. Среди них 3M, Airbnb, AMD, Caterpillar, Discovery, Estee Lauder, Levi Strauss, Mastercard, Nvidia и др.В третьей группе компаний представлены в основном бренды, работающие либо на потребительском рынке, либо в областях, которые не подпадают под санкции. Кроме того, эти компании зачастую имеют производства и представительства в дружественных странах, а, следовательно, формально вообще не имеют серьезных препятствий, за исключением общественного давления у себя на родине, чтобы работать на российском рынке. Среди них GUESS, Quicksilver, Sbarro Pizza, TGI Friday's, Tupperware, Tenneco (производитель автокомпонентов), Stryker (медицинские технологии).Нарушать действующие запреты никто из американских компаний не будет, а создаваемая негативная общественная шумиха вокруг публичных компаний влияет на настроения акционеров.При этом в США на поток поставлено ведение реестров т.н. несогласных компаний, которые вопреки давлению всё еще работают на российском рынке. Собирают информацию о таких компаниях, составляют и публикуют реестры не только разного рода общественные организации, но и университеты, например, Йельская школа менеджмента. По компаниям собирается любая доступная информация, начиная от открытых источников и официальных отчетов, заканчивая "показаниями" очевидцев и запросами комментариев представителей компании на предмет бизнеса в России.Нельзя недооценивать влияние общественного давления на акционерные общества – никто не хочет снижения стоимости акций.Вряд ли стоит ожидать, что американская санкционная политика в ближайшее время в корне изменится. В связи с этим мы вряд ли увидим очередь из американских компаний, желающих возобновить операции на российском рынке. Однако уже сейчас в зарубежной прессе отчетливо звучат мнения о том, что те иностранные компании, которым удалось сохранить бизнес в России, теперь пожинают первые плоды успеха от отсутствия конкурентов, в том числе, из своих же стран, расширяя бизнес и увеличивая финансовые обороты.Исходя из этого можно сказать, что в будущем вернуться на российский рынок смогут не все. Так же как нельзя утверждать, что нам не нужны иностранные бренды. Есть конкретные сферы экономики и бизнеса, где просто невозможно за несколько лет пройти путь от почти полного отсутствия собственного производства до взращивания локальных производителей мирового уровня и масштаба. Это касается высокотехнологичных сфер, отдельных направлений промышленно производства, некоторых наукоемких отраслей.Автор - Дмитрий Завьялов, заведующий кафедрой предпринимательства и логистики, директор высшей школы экономики и бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова

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Дмитрий Завьялов https://cdnn.1prime.ru/img/83868/90/838689092_0:0:366:367_100x100_80_0_0_3d4ed6752475fc1ef7fc87557e442447.png

мнения аналитиков, бизнес, сша, россия, дмитрий завьялов