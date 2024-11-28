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ФНС предупредила о рисках при налоговой оптимизации за счет самозанятых

ФНС предупредила о рисках при налоговой оптимизации за счет самозанятых - 28.11.2024, ПРАЙМ

ФНС предупредила о рисках при налоговой оптимизации за счет самозанятых

Федеральная налоговая служба (ФНС) России перечислила признаки, которые могут привести к доначислению налогов для компаний, привлекающих к работам самозанятых:... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T11:21+0300

2024-11-28T11:21+0300

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России перечислила признаки, которые могут привести к доначислению налогов для компаний, привлекающих к работам самозанятых: подчиненность руководителю, специализация и соблюдение трудового распорядка, говорится в сообщении на сайте ведомства. Специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход (НПД) - введен в России в порядке эксперимента на срок до 31 декабря 2028 года. В его рамках самозанятые с доходом в пределах 2,4 миллиона рублей в год могут установить специальное приложение и вести свой бизнес легально, уплачивая налог по ставке 4% или 6% без предоставления какой-либо отчетности. "Самозанятые не могут привлекаться на трудовые функции по договорам гражданско-правового характера. В этом случае есть риск переквалификации таких отношений в трудовые. При этом работодатели не имеют право принуждать работников регистрироваться в качестве самозанятых вместо полноценного трудоустройства", - предупреждает ФНС. Ведомство напомнило о признаках трудовых отношений, установленных Верховным судом РФ: выполнение работником трудовой функции под контролем работодателя, подчинение правилам трудового распорядка, обеспечение работодателем условий труда, а также стабильный характер отношений, подчиненность и зависимость труда, выполнение сотрудником работы по определенной специальности и другие. "Наличие указанных признаков во взаимоотношениях самозанятого с заказчиком может свидетельствовать о незаконной налоговой оптимизации", - подчеркивает налоговая служба. Организациям при взаимодействии с самозанятыми рекомендуется проявлять должную осмотрительность и самостоятельно исследовать возможные риски. ФНС напоминает также, что законодательством установлен прямой запрет на работу самозанятых с текущим или бывшим работодателем: после увольнения должно пройти не менее двух лет. "Незаконная налоговая оптимизация может привести к рискам доначислений по страховым взносам и НДФЛ, если налоговым органом будут установлены признаки трудовых отношений во взаимодействии самозанятого с заказчиком, а также в случае выявления факта перевода сотрудника в статус самозанятого", - подчеркивается в сообщении.

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россия, фнс, бизнес