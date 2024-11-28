https://1prime.ru/20241128/blokirovka-853176243.html
В РФ заработал механизм блокировки просроченной икры и растительного масла
В РФ заработал механизм блокировки просроченной икры и растительного масла - 28.11.2024, ПРАЙМ
В РФ заработал механизм блокировки просроченной икры и растительного масла
Механизм блокировки просроченной продукции, а также небезопасных товаров в РФ через маркировку "Честный знак" распространится еще на ряд категорий продуктов,... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T18:21+0300
2024-11-28T18:21+0300
2024-11-28T18:21+0300
экономика
россия
бизнес
маркировка товаров
красная икра
растительное масло
просрочка
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Механизм блокировки просроченной продукции, а также небезопасных товаров в РФ через маркировку "Честный знак" распространится еще на ряд категорий продуктов, среди них икра, растительное масло и корма для животных, следует из постановления правительства, размещенного на сайте опубликования нормативно-правовых актов. "Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2023 г. № 1944 "Об утверждении перечня случаев, при которых продажа товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, запрещена на основании информации, содержащейся в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, или отсутствия в указанной государственной информационной системе необходимой информации о таких товарах, и особенностей внедрения указанного запрета в отношении отдельных товаров", - сказано в документе. Там же уточняется, что с 1 сентября 2025 года в перечень товаров, продажа которых в таких случаях будет блокироваться, добавятся лекарственные препараты для ветеринарного применения, велосипеды и велосипедные рамы. С 1 октября в список добавятся красная и черная икра, безалкогольное пиво, технические средства реабилитации. Корма для животных в потребительской упаковке добавятся в перечень с 1 марта 2026 года, с 1 мая 2026 года - растительное масло и масложировая продукция, а с 1 апреля 2027 года - консервированные продукты. Как объяснили в пресс-службе кабмина, блокировка будет происходить в тех случаях, когда в государственной информационной системе "Честный знак" не будет данных о маркировке товара или вводе его в оборот. Также это коснется случаев, когда товар имеет некорректный код проверки или у него истек срок годности, выведен из оборота или запрещен к продаже по решению надзорных органов. Механизм, блокирующий продажи просроченных и нелегальных товаров на кассе с помощью системы маркировки, запустили в России с 1 апреля - первыми он затронул табак и разливное пиво. С 1 мая он был распространен на молочную продукцию. С 1 сентября механизм блокировки просроченной и нелегальной молочной продукции на кассах стал обязательным для всех магазинов.
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россия, бизнес, маркировка товаров, красная икра, растительное масло, просрочка
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, маркировка товаров, красная икра, растительное масло, просрочка
В РФ заработал механизм блокировки просроченной икры и растительного масла
В РФ начали блокировать просроченную икру и растительное масло через маркировку
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Механизм блокировки просроченной продукции, а также небезопасных товаров в РФ через маркировку "Честный знак" распространится еще на ряд категорий продуктов, среди них икра, растительное масло и корма для животных, следует из постановления правительства, размещенного на сайте опубликования нормативно-правовых актов.
"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2023 г. № 1944 "Об утверждении перечня случаев, при которых продажа товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, запрещена на основании информации, содержащейся в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, или отсутствия в указанной государственной информационной системе необходимой информации о таких товарах, и особенностей внедрения указанного запрета в отношении отдельных товаров", - сказано в документе.
Там же уточняется, что с 1 сентября 2025 года в перечень товаров, продажа которых в таких случаях будет блокироваться, добавятся лекарственные препараты для ветеринарного применения, велосипеды и велосипедные рамы. С 1 октября в список добавятся красная и черная икра, безалкогольное пиво, технические средства реабилитации.
Корма для животных в потребительской упаковке добавятся в перечень с 1 марта 2026 года, с 1 мая 2026 года - растительное масло и масложировая продукция, а с 1 апреля 2027 года - консервированные продукты.
Как объяснили в пресс-службе кабмина, блокировка будет происходить в тех случаях, когда в государственной информационной системе "Честный знак" не будет данных о маркировке товара или вводе его в оборот. Также это коснется случаев, когда товар имеет некорректный код проверки или у него истек срок годности, выведен из оборота или запрещен к продаже по решению надзорных органов.
Механизм, блокирующий продажи просроченных и нелегальных товаров на кассе с помощью системы маркировки, запустили в России с 1 апреля - первыми он затронул табак и разливное пиво. С 1 мая он был распространен на молочную продукцию. С 1 сентября механизм блокировки просроченной и нелегальной молочной продукции на кассах стал обязательным для всех магазинов.
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