https://1prime.ru/20241128/bloomberg-853180698.html
СМИ: "Дочка" госфонда Омана выкупила у "Алросы" долю в ангольской "Катоке"
СМИ: "Дочка" госфонда Омана выкупила у "Алросы" долю в ангольской "Катоке" - 28.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: "Дочка" госфонда Омана выкупила у "Алросы" долю в ангольской "Катоке"
Maaden International Investment LLC (дочерняя компания государственного фонда Омана Mercury Investments International LLC) выкупила долю в 41% акций "Алросы" в... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T22:33+0300
2024-11-28T22:33+0300
2024-11-28T22:33+0300
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МОСКВА, 28 ноя – ПРАЙМ. Maaden International Investment LLC (дочерняя компания государственного фонда Омана Mercury Investments International LLC) выкупила долю в 41% акций "Алросы" в ангольском алмазодобывающем проекте "Катока", сообщает агентство Блумберг. "Оманский государственный фонд приобрел у российского ПАО "Алроса" акции ангольского алмазодобывающего совместного предприятия "Катока". О покупке доли Maaden International Investment LLC в четверг сообщил министр минеральных ресурсов Анголы Диамантино Азеведо. "Алроса", которая владела 41% в проекте "Катока", подверглась санкциям со стороны США, ЕС и их союзников", - пишет агентство. "Алроса" больше не будет состоять в совместном предприятии "Катока" из-за международных санкций, наложенных на Россию, передает агентство слова Азеведо. Он добавил, что ограничения влияют на кредитоспособность Анголы на международном алмазном рынке. В январе издание Expаnsao сообщило, что власти Анголы предлагают "Алросе" выйти из совладельцев горнорудного общества "Катока" по причине проблем с реализацией добытых на руднике алмазов из-за международных санкций. Российская сторона при этом указывает на вложенные за годы работы инвестиции, а власти Анголы, по данным издания, хотят исключить финансовую компенсацию. В июне заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что "Алроса" хочет отдать ангольский актив в хорошие руки, ведет конструктивную работу по продаже. Ангола - один из крупнейших алмазодобытчиков в Африке. В "Катоке" участвуют ангольская госкомпания Endiama (41%), "Алроса" (41%) и Lev Leviev International (Китай); это четвертый по величине открытый рудник в мире и крупнейшая компания в алмазном секторе Анголы, отвечающая за добычу более 75% ангольских алмазов. "Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. В свободном обращении находится 34% ее акций, на долю России, Якутии и муниципальных образований республики приходится 66% компании. В прошлом году добыча алмазов составила около 34,6 миллиона каратов.
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россия, ангола, оман, алроса, доля, покупка бизнеса
Экономика, РОССИЯ, АНГОЛА, ОМАН, Алроса, доля, покупка бизнеса
СМИ: "Дочка" госфонда Омана выкупила у "Алросы" долю в ангольской "Катоке"
Bloomberg: "дочка" госфонда Омана выкупила у "Алросы" 41% акций в "Катоке"
МОСКВА, 28 ноя – ПРАЙМ. Maaden International Investment LLC (дочерняя компания государственного фонда Омана Mercury Investments International LLC) выкупила долю в 41% акций "Алросы" в ангольском алмазодобывающем проекте "Катока", сообщает агентство Блумберг.
"Оманский государственный фонд приобрел у российского ПАО "Алроса" акции ангольского алмазодобывающего совместного предприятия "Катока". О покупке доли Maaden International Investment LLC в четверг сообщил министр минеральных ресурсов Анголы Диамантино Азеведо. "Алроса", которая владела 41% в проекте "Катока", подверглась санкциям со стороны США, ЕС и их союзников", - пишет агентство.
"Алроса" больше не будет состоять в совместном предприятии "Катока" из-за международных санкций, наложенных на Россию, передает агентство слова Азеведо. Он добавил, что ограничения влияют на кредитоспособность Анголы на международном алмазном рынке.
В январе издание Expаnsao сообщило, что власти Анголы предлагают "Алросе" выйти из совладельцев горнорудного общества "Катока" по причине проблем с реализацией добытых на руднике алмазов из-за международных санкций. Российская сторона при этом указывает на вложенные за годы работы инвестиции, а власти Анголы, по данным издания, хотят исключить финансовую компенсацию.
В июне заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что "Алроса" хочет отдать ангольский актив в хорошие руки, ведет конструктивную работу по продаже.
Ангола - один из крупнейших алмазодобытчиков в Африке. В "Катоке" участвуют ангольская госкомпания Endiama (41%), "Алроса" (41%) и Lev Leviev International (Китай); это четвертый по величине открытый рудник в мире и крупнейшая компания в алмазном секторе Анголы, отвечающая за добычу более 75% ангольских алмазов.
"Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. В свободном обращении находится 34% ее акций, на долю России, Якутии и муниципальных образований республики приходится 66% компании. В прошлом году добыча алмазов составила около 34,6 миллиона каратов.
"Алроса" допустила восстановление цен на алмазы при росте продаж в декабре