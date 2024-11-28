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Бывший дистрибьютор Apple запустил свой бренд аксессуаров для электроники
Бывший дистрибьютор Apple запустил свой бренд аксессуаров для электроники - 28.11.2024, ПРАЙМ
Бывший дистрибьютор Apple запустил свой бренд аксессуаров для электроники
Бывший официальный дистрибьютор Apple в России - розничная сеть Restore: - выпустил аксессуары для электроники под собственным брендом, включая беспроводные... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T10:25+0300
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2024-11-28T10:26+0300
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Бывший официальный дистрибьютор Apple в России - розничная сеть Restore: - выпустил аксессуары для электроники под собственным брендом, включая беспроводные зарядные устройства и чехлы для iPhone, рассказали РИА Новости в компании. "Сеть фирменных магазинов Restore: представила собственную торговую марку аксессуаров для электроники. В ассортименте популярные категории премиальных товаров: беспроводные зарядные станции и компактные зарядные устройства 3-в-1… зарядные кабели с поддержкой функции Power Delivery, обеспечивающие высокую скорость зарядки Fast Charge", - рассказали в компании. Также среди ассортимента титановые ремешки для Apple Watch стоимостью 16 тысяч рублей, чехлы-бумажники из "экокожи" - 4 тысячи рублей, бутылки для напитков из нержавеющей стали с кольцом Magsafe - 5 тысяч рублей. По оценке аналитиков компании, продажи аксессуаров для мобильных устройств и ноутбуков в интернет-магазине и розничной сети с начала года выросли на 19% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сильнее всего - на зарядные устройства и кабели.
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россия, apple
Бывший дистрибьютор Apple запустил свой бренд аксессуаров для электроники
Бывший дистрибьютор Apple Restore: запустил бренд аксессуаров для электроники
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Бывший официальный дистрибьютор Apple в России - розничная сеть Restore: - выпустил аксессуары для электроники под собственным брендом, включая беспроводные зарядные устройства и чехлы для iPhone, рассказали РИА Новости в компании.
"Сеть фирменных магазинов Restore: представила собственную торговую марку аксессуаров для электроники. В ассортименте популярные категории премиальных товаров: беспроводные зарядные станции и компактные зарядные устройства 3-в-1… зарядные кабели с поддержкой функции Power Delivery, обеспечивающие высокую скорость зарядки Fast Charge", - рассказали в компании.
Также среди ассортимента титановые ремешки для Apple Watch стоимостью 16 тысяч рублей, чехлы-бумажники из "экокожи" - 4 тысячи рублей, бутылки для напитков из нержавеющей стали с кольцом Magsafe - 5 тысяч рублей.
По оценке аналитиков компании, продажи аксессуаров для мобильных устройств и ноутбуков в интернет-магазине и розничной сети с начала года выросли на 19% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сильнее всего - на зарядные устройства и кабели.
Российская сеть re:Store расширяет ассортимент и меняет концепцию бренда