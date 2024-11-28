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Россия намерена до конца года опубликовать список стран-партнеров БРИКС

Россия намерена до конца года опубликовать список стран-партнеров БРИКС - 28.11.2024, ПРАЙМ

Россия намерена до конца года опубликовать список стран-партнеров БРИКС

Москва намерена до конца текущего года опубликовать список стран-партнеров БРИКС. Об этом заявил журналистам по итогам заключительной встречи шерп/су-шерп БРИКС | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T14:51+0300

2024-11-28T14:51+0300

2024-11-28T14:51+0300

экономика

россия

бразилия

сергей рябков

мид

брикс

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя - ПРАЙМ. Москва намерена до конца текущего года опубликовать список стран-партнеров БРИКС. Об этом заявил журналистам по итогам заключительной встречи шерп/су-шерп БРИКС замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы рассчитываем до конца текущего года, то есть до конца нашего председательства, обнародовать перечень тех стран, которые будут готовы стать нашими партнерами. Таким образом, БРИКС продолжает крепнуть и развиваться", — сказал он. Комментируя итоги заключительного заседания в Екатеринбурге, замглавы МИД сообщил, что участники заслушали будущего председателя БРИКС — Бразилию, которая "заступает на вахту" с 1 января 2025 года. По словам Рябкова, Москва находится под большим впечатлением от того, "насколько глубоко и серьезно коллеги подходят к своим обязанностям будущего года, и насколько они стараются БРИКС сориентировать на самые передовые, продвинутые, важные сферы — экономики, и общественной жизни.

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россия, бразилия, сергей рябков, мид, брикс