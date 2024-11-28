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Дефицит бюджета Украины в 2025 году превысит 37,3 миллиарда долларов
Дефицит бюджета Украины в 2025 году превысит 37,3 миллиарда долларов - 28.11.2024, ПРАЙМ
Дефицит бюджета Украины в 2025 году превысит 37,3 миллиарда долларов
Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2025 год c дефицитом 1,55 триллиона гривен (более 37,3 миллиарда долларов), сообщил в... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T17:42+0300
2024-11-28T17:42+0300
2024-11-28T17:42+0300
экономика
украина
владимир зеленский
бюджет
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2025 год c дефицитом 1,55 триллиона гривен (более 37,3 миллиарда долларов), сообщил в четверг премьер страны Денис Шмыгаль. Как сообщал 19 ноября украинский парламентарий Ярослав Железняк, Верховная рада приняла во втором чтении проект госбюджета на 2025 год с рекордными расходами в 3,94 триллиона гривен ( 94,8 миллиарда долларов). "Президент подписал закон о государственном бюджете на 2025 год.... В целом расходы в следующем году запланированы на уровне 3,6 триллиона гривен (86,6 миллиарда долларов) в то время как доход прогнозируют на уровне 2,05 триллиона гривен (49,3 миллиарда долларов)", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Он отметил, что приоритетом бюджета остается финансирование ВСУ, закупка и производство оружия, дронов и техники, на что будет выделено 2,23 триллиона гривен (53,6 миллиарда долларов). На социальную защиту направят 420,9 миллиарда гривен (10,1 миллиарда долларов), 217 миллиардов гривен (5,2 миллиарда долларов) - на здравоохранение, 199 миллиардов гривен (4,7 миллиарда долларов) - на образование. Украина второй год подряд составляет бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать основную часть этого дефицита за счет помощи западных партнеров. В 2024 году он составит 43,9 миллиарда долларов. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине на производство собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете Украины закрывают с помощью западного финансирования, если США прекратят помогать Киеву, власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7.
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украина, владимир зеленский, бюджет
Экономика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, бюджет
Дефицит бюджета Украины в 2025 году превысит 37,3 миллиарда долларов
Зеленский подписал закон о бюджете Украины с дефицитом более 37,3 млрд долларов
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2025 год c дефицитом 1,55 триллиона гривен (более 37,3 миллиарда долларов), сообщил в четверг премьер страны Денис Шмыгаль.
Как сообщал 19 ноября украинский парламентарий Ярослав Железняк, Верховная рада приняла во втором чтении проект госбюджета на 2025 год с рекордными расходами в 3,94 триллиона гривен ( 94,8 миллиарда долларов).
"Президент подписал закон о государственном бюджете на 2025 год.... В целом расходы в следующем году запланированы на уровне 3,6 триллиона гривен (86,6 миллиарда долларов) в то время как доход прогнозируют на уровне 2,05 триллиона гривен (49,3 миллиарда долларов)", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Он отметил, что приоритетом бюджета остается финансирование ВСУ, закупка и производство оружия, дронов и техники, на что будет выделено 2,23 триллиона гривен (53,6 миллиарда долларов). На социальную защиту направят 420,9 миллиарда гривен (10,1 миллиарда долларов), 217 миллиардов гривен (5,2 миллиарда долларов) - на здравоохранение, 199 миллиардов гривен (4,7 миллиарда долларов) - на образование.
Украина второй год подряд составляет бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать основную часть этого дефицита за счет помощи западных партнеров. В 2024 году он составит 43,9 миллиарда долларов. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине на производство собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете Украины закрывают с помощью западного финансирования, если США прекратят помогать Киеву, власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7.
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