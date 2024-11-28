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Эксперты оценили перспективы изменений в объемах нефтедобычи ОПЕК+

Эксперты оценили перспективы изменений в объемах нефтедобычи ОПЕК+ - 28.11.2024, ПРАЙМ

Эксперты оценили перспективы изменений в объемах нефтедобычи ОПЕК+

ОПЕК+ не изменит параметры соглашения об ограничении добычи нефти на предстоящей министерской встрече, также альянс, вероятно, продлит действие всех... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T08:23+0300

2024-11-28T08:23+0300

2024-11-28T08:23+0300

энергетика

мир

опек

нефтедобыча

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. ОПЕК+ не изменит параметры соглашения об ограничении добычи нефти на предстоящей министерской встрече, также альянс, вероятно, продлит действие всех добровольных сокращений, прогнозируют опрошенные РИА Новости эксперты.Изначально встреча всех глав ОПЕК+ ожидалась 1 декабря, однако, по словам вице-премьера РФ Александра Новака, точная дата еще не определена. Заседание должно состояться в онлайн-формате."Мы считаем, что с большой степенью вероятности соглашение о добровольном сокращении добычи нефти будет продлено. С нашей точки зрения, при текущих уровнях цен на нефть для картеля будет нелогичным шагом выпуск дополнительных объемов на рынок. Квоты, скорее всего, не будут пересмотрены", - заявил аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко.Основной фактор, по мнению руководителя проектов "Имплементы" Ивана Тимонина - сравнительно низкий уровень цен на мировом рынке нефти относительно показателей второго-третьего квартала.ОПЕК+ ставит перед собой две стратегические цели: вернуть себе путем поэтапного восстановления добычи часть утраченных рыночных ниш и при этом не допустить существенного снижения цен, утверждает директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев."Но, к сожалению, в текущих рыночных условиях одновременно достигнуть обе эти цели невозможно. Поэтому тактически у ОПЕК+ сейчас почти нет пространства для маневра. Признаков увеличения темпов роста спроса в 2025 году не видно, а предложение вне ОПЕК+ усиливается. Как следствие, рынок остается на грани профицита предложения. Любое увеличение добычи ОПЕК+ в такой ситуации будет вести к снижению цен. Поэтому пока наиболее разумная тактика - ничего не менять и ждать более удобного момента", - отметил он.ПОКА СОКРАЩАЕМ ТАКОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. В 2025 году квота для всех участников вырастет на 300 тысяч баррелей в сутки за счет увеличения целевого уровня для ОАЭ.Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2025 года.Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - пока планируется постепенно отменять со следующего года, при этом сначала ожидалось, что выход из них начнется с октября, а затем - с декабря текущего года. Однако агентство Блумберг сообщило во вторник со ссылкой на источники, что "добровольцы" ОПЕК+ обсуждают возможность отложить на несколько месяцев запланированное на январь начало увеличения добычи нефти.В текущем году Россия, Ирак и Казахстан столкнулись с превышением предельных уровней добычи и пообещали компенсировать перепроизводство до конца сентября 2025 года. Согласно последним представленным в Секретариат ОПЕК планам, Россия должна "недопроизвести" за это время 480 тысяч баррелей в сутки, Ирак - 1,44 миллиона баррелей в сутки, а Казахстан - 699 тысяч баррелей в сутки.ЗАТИШЬЕ ПЕРЕД БУРЕЙПо словам независимого эксперта по энергетике Кирилла Родионова, ждать "чего-либо революционного" от ближайшего заседания ОПЕК+ не стоит, так как рынок находится в ожидании назначений в администрацию Дональда Трампа. "В частности, министром финансов может стать Скотт Бессент - основатель хедж-фонда Key Square Group, который озвучил планы по увеличению добычи нефти в США на 3 миллиона баррелей в сутки", - отметил эксперт.Родионов предположил, что после инаугурации Трампа, скорее всего, компаниям будут выданы разрешения на строительство глубоководных нефтяных терминалов на побережье Мексиканского залива (Blue Marlin, Bluewater и GulfLink), за счет которых США могут стать как минимум вторым по величине экспортером нефти."После инаугурации Трампа нефтяной рынок получит мощный медвежий сигнал, с которым будет сложно совладать странам ОПЕК+. Поэтому основные изменения в политике альянса произойдут не раньше января 2025 года, тогда как сейчас я бы ожидал сохранения статус-кво", - добавил эксперт.КУДА ДАЛЬШЕ СМОТРЕТЬАналитик "Финама" Дудченко считает, что главным ориентиром для ОПЕК+ будет продолжать оставаться цена на нефть на рынке. Главным риском для котировок станут неопределенность с темпами роста добычи в США и возможный конфликт внутри самой организации ОПЕК+ на фоне невозможности увеличивать добычу, хотя в настоящее время сигналов к такому конфликту пока нет, объяснил он."Ряд стран ОПЕК+, прежде всего ОАЭ и Казахстан, не готовы дальше 2025 года откладывать ввод новых производственных мощностей. Запас времени, в течение которого сдерживать рост добычи еще теоретически возможно, составляет не более 4-6 месяцев. Поэтому если 1 декабря договориться о сохранении текущих квот еще вполне возможно, но в дальнейшем с каждым месяцем это будет все сложнее", - пояснил эксперт ИЭФ Белогорьев.Однако, по его оценкам, помочь нефтяным ценам удержаться на высоком уровне может ужесточение санкций против иранского нефтяного экспорта со стороны США, что приведет к росту геополитической "премии". "Но когда именно администрация Трампа начнет всеми ожидаемую антииранскую кампанию, пока неясно. То есть ждать, возможно, придется не до января-февраля, а заметно дольше", - подчеркнул Белогорьев.При этом, по мнению портфельного управляющего УК "Альфа-Капитал" Дмитрия Скрябина, стратегически, учитывая рост добычи в странах вне ОПЕК+, альянсу было бы более выгодно пережить период низких цен, "выдавив" менее рентабельных производителей с рынка и увеличив свою долю, чем пытаться сокращать добычу для повышения стоимости нефти.

https://1prime.ru/20241127/opek-853136006.html

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мир, опек, нефтедобыча