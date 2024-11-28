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Банки Турции предупредили о широком использовании поддельных долларов - 28.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241128/dollary-853153584.html
Банки Турции предупредили о широком использовании поддельных долларов
Банки Турции предупредили о широком использовании поддельных долларов - 28.11.2024, ПРАЙМ
Банки Турции предупредили о широком использовании поддельных долларов
Три турецких банка предупредили персонал о широком распространении поддельных стодолларовых купюр на рынке, пишет в четверг газета Hürriyet со ссылкой на... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T09:17+0300
2024-11-28T09:17+0300
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АНКАРА, 28 ноя - ПРАЙМ. Три турецких банка предупредили персонал о широком распространении поддельных стодолларовых купюр на рынке, пишет в четверг газета Hürriyet со ссылкой на имеющееся в своем распоряжении заявление финансовых организаций. Ранее в среду корреспондент РИА Новости передавал, что банкноты номиналом в 50 и 100 долларов старого образца перестали принимать в пунктах обмена валюты в Анкаре на фоне сообщений в местных СМИ и соцсетях о фальшивой валюте на рынке на 600 миллионов долларов. Официальные ведомства пока не выступили с комментарием по этому поводу. "Hürriyet получила доступ к предупредительным электронным письмам, разосланным тремя банками своим сотрудникам на этой неделе. В письме-предупреждении подчеркивалось, что участились случаи мошенничества с использованием поддельных стодолларовых банкнот", - пишет издание. "Недавно мы получили информацию о том, что участились случаи мошенничества с использованием поддельных банкнот номиналом 100 долларов США. В связи с этим важно быть более внимательными и принимать необходимые меры предосторожности при операциях с физическими банкнотами 100 долларов США в наших отделениях", - приводится текст заявления в газете.
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турция, доллар
Экономика, ТУРЦИЯ, доллар
09:17 28.11.2024
 
Банки Турции предупредили о широком использовании поддельных долларов

Турецкие банки предупредили персонал о присутствии поддельных долларов на рынке

© Unsplash/Omid ArminДеньги
Деньги
© Unsplash/Omid Armin
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АНКАРА, 28 ноя - ПРАЙМ. Три турецких банка предупредили персонал о широком распространении поддельных стодолларовых купюр на рынке, пишет в четверг газета Hürriyet со ссылкой на имеющееся в своем распоряжении заявление финансовых организаций.
Ранее в среду корреспондент РИА Новости передавал, что банкноты номиналом в 50 и 100 долларов старого образца перестали принимать в пунктах обмена валюты в Анкаре на фоне сообщений в местных СМИ и соцсетях о фальшивой валюте на рынке на 600 миллионов долларов. Официальные ведомства пока не выступили с комментарием по этому поводу.
"Hürriyet получила доступ к предупредительным электронным письмам, разосланным тремя банками своим сотрудникам на этой неделе. В письме-предупреждении подчеркивалось, что участились случаи мошенничества с использованием поддельных стодолларовых банкнот", - пишет издание.
"Недавно мы получили информацию о том, что участились случаи мошенничества с использованием поддельных банкнот номиналом 100 долларов США. В связи с этим важно быть более внимательными и принимать необходимые меры предосторожности при операциях с физическими банкнотами 100 долларов США в наших отделениях", - приводится текст заявления в газете.
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