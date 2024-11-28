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"Т-Технологии" получили отрицательный эффект от сделки с Росбанком

"Т-Технологии" получили отрицательный эффект от сделки с Росбанком - 28.11.2024, ПРАЙМ

"Т-Технологии" получили отрицательный эффект от сделки с Росбанком

Суммарный эффект от присоединения Росбанка, отразившийся в финансовом отчете "Т-Технологий" (материнской компании Т-Банка, бывшего "Тинькофф"), составил 700... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T18:13+0300

2024-11-28T18:13+0300

2024-11-28T18:31+0300

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Суммарный эффект от присоединения Росбанка, отразившийся в финансовом отчете "Т-Технологий" (материнской компании Т-Банка, бывшего "Тинькофф"), составил 700 миллионов рублей расходов, сообщил финансовый директор "Т-Технологий" Илья Писемский. "Финансовый результат от присоединения, он у нас положительный, порядка восьми с чем-то миллиардов рублей, в результате нетто-изменение в отчете о прибылях и убытках за третий квартал, именно от присоединения, - то есть резерв минус налог по нему, минус прибыль, - всего получается отрицательный на 700 миллионов рублей, то есть, по сути говоря, ноль", - сказал Писемский в ходе прямого эфира на канале "Т-Видео" во "ВКонтакте". Он также отметил, что цена за Росбанк была предложена в целом правильная, и добавил, что Росбанк вошел в группу "без какого-то серьезного негативного либо позитивного результата", то есть акционеры и "Т-Технологий", и Росбанка оказались "в плюсе". При этом он подчеркнул, что именно финансовое присоединение прошло "очень хорошо", а операционное будет продолжаться. При этом он отметил, что резервы "первого дня" являются разовым фактором. Как пояснил Писемский в ходе конференц-звонка с аналитиками в четверг, резервы "первого дня" - это 12 миллиардов рублей до налога на прибыль, или примерно 9,1 миллиарда рублей за вычетом налогов. В свою очередь глава Т-Банка Станислав Близнюк во время прямого эфира добавил, что присоединение должно закончиться после Нового года. "Это сразу после Нового года. Все должно закончиться 12-го или 13-го (января - ред.)", - уточнил он. По его словам, "Т-Технологии" ожидает прибыль в четвертом квартале выше уровня третьего квартала."Прогноз (на 2024 год - ред.), что у нас ожидания по прибыли больше, чем рост на 40%, на самом деле, это означает, что если четвертый квартал (по прибыли – ред.) будет меньше, чем третий, то это будет 40 (процентов – ред.), но обычно, традиционно четвертый квартал всегда лучше, чем третий, и мы ожидаем, что он будет лучше, чем третий, поэтому это, скорее всего, будет не 40 (процентов - ред), а ближе к 50, пятьдесят плюс-минус. Мы всегда с запасом говорим", - сказал Близнюк в время прямого эфира на канале "Т-Инвестиции".В четверг "Т-Технологии" со ссылкой на главу Т-Банка сообщила, что ожидает по итогам 2024 года роста чистой прибыли группы с учетом Росбанка более чем на 40%. Компания, согласно опубликованным материалам, за третий квартал 2024 года увеличила чистую прибыль по МСФО в 1,6 раза в годовом выражении - до 37,8 миллиарда рублей, чистая прибыль за 9 месяцев составила 83,5 миллиарда рублей, что на 39% превысило результат аналогичного периода прошлого года. Это первые финансовые результаты технологической компании, включающие Т-Банк и Росбанк.МКПАО "ТКС Холдинг", позже переименованная в "Т-Технологии", объявила о приобретении Росбанка в марте. А в середине августа компания сообщала, что получила контроль над более чем 99% обыкновенных акций Росбанка и направила в ЦБ РФ оферту на выкуп оставшихся акций. Интеграция Росбанка полностью завершится в январе 2025 года.

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