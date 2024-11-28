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В России запустят эксперимент по мониторингу данных о производителях одежды

В России запустят эксперимент по мониторингу данных о производителях одежды - 28.11.2024, ПРАЙМ

В России запустят эксперимент по мониторингу данных о производителях одежды

Правительство РФ утвердило сроки проведения эксперимента по мониторингу достоверности данных о происхождении товаров, которые подлежат маркировке - с 1 декабря... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T18:06+0300

2024-11-28T18:06+0300

2024-11-28T18:06+0300

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россия

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одежда

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило сроки проведения эксперимента по мониторингу достоверности данных о происхождении товаров, которые подлежат маркировке - с 1 декабря 2024 года по 30 июня 2025 года, его участниками станут производители одежды и обуви, а также биологически активных добавок к пище, говорится в соответствующем постановлении. "Провести с 1 декабря 2024 г. по 30 июня 2025 г. на территории Российской Федерации эксперимент по осуществлению мониторинга российских производителей товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, с использованием государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации", - сказано в документе. "Участниками эксперимента на добровольной основе станут производители одежды и обуви, а также биологически активных добавок к пище", - уточнили в пресс-службе кабмина. Там же добавили, что цель эксперимента - апробировать блокировку выдачи цифровых кодов тем компаниям, которые выдают чужую продукцию за свою, произведенную в России. Кроме того, будет отработан механизм досудебного обжалования решений оператора информационной системы маркировки - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). ЦРПТ будет проверять наличие фактического производства товаров, для которых та или иная компания получает коды цифровой маркировки. Если информация о производстве не подтвердится, то оператор ограничит или заблокирует выдачу кодов, а также сообщит о нарушениях органам контроля. Для отслеживания будут использоваться информационные системы Минпромторга, Минсельхоза, Роспотребнадзора и других ведомств, а также региональные информационные системы. "По итогам эксперимента будет принято решение о внесении соответствующих изменений в действующее законодательство", - добавили в кабмине.

https://1prime.ru/20241122/alkogol-853013834.html

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россия, контроль, одежда, бад