https://1prime.ru/20241128/eksperiment-853175694.html
В России запустят эксперимент по мониторингу данных о производителях одежды
В России запустят эксперимент по мониторингу данных о производителях одежды - 28.11.2024, ПРАЙМ
В России запустят эксперимент по мониторингу данных о производителях одежды
Правительство РФ утвердило сроки проведения эксперимента по мониторингу достоверности данных о происхождении товаров, которые подлежат маркировке - с 1 декабря... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T18:06+0300
2024-11-28T18:06+0300
2024-11-28T18:06+0300
экономика
россия
контроль
одежда
бад
https://cdnn.1prime.ru/img/84259/96/842599603_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_686b1f5d6b4e9329c95312be80e70531.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило сроки проведения эксперимента по мониторингу достоверности данных о происхождении товаров, которые подлежат маркировке - с 1 декабря 2024 года по 30 июня 2025 года, его участниками станут производители одежды и обуви, а также биологически активных добавок к пище, говорится в соответствующем постановлении. "Провести с 1 декабря 2024 г. по 30 июня 2025 г. на территории Российской Федерации эксперимент по осуществлению мониторинга российских производителей товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, с использованием государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации", - сказано в документе. "Участниками эксперимента на добровольной основе станут производители одежды и обуви, а также биологически активных добавок к пище", - уточнили в пресс-службе кабмина. Там же добавили, что цель эксперимента - апробировать блокировку выдачи цифровых кодов тем компаниям, которые выдают чужую продукцию за свою, произведенную в России. Кроме того, будет отработан механизм досудебного обжалования решений оператора информационной системы маркировки - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). ЦРПТ будет проверять наличие фактического производства товаров, для которых та или иная компания получает коды цифровой маркировки. Если информация о производстве не подтвердится, то оператор ограничит или заблокирует выдачу кодов, а также сообщит о нарушениях органам контроля. Для отслеживания будут использоваться информационные системы Минпромторга, Минсельхоза, Роспотребнадзора и других ведомств, а также региональные информационные системы. "По итогам эксперимента будет принято решение о внесении соответствующих изменений в действующее законодательство", - добавили в кабмине.
https://1prime.ru/20241122/alkogol-853013834.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84259/96/842599603_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_35dcdbd4e827d1cf5bc563e6d3599497.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, контроль, одежда, бад
Экономика, РОССИЯ, контроль, одежда, БАД
В России запустят эксперимент по мониторингу данных о производителях одежды
В России с 1 декабря начнется мониторинг данных о производителях одежды и БАД
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило сроки проведения эксперимента по мониторингу достоверности данных о происхождении товаров, которые подлежат маркировке - с 1 декабря 2024 года по 30 июня 2025 года, его участниками станут производители одежды и обуви, а также биологически активных добавок к пище, говорится в соответствующем постановлении.
"Провести с 1 декабря 2024 г. по 30 июня 2025 г. на территории Российской Федерации эксперимент по осуществлению мониторинга российских производителей товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, с использованием государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации", - сказано в документе.
"Участниками эксперимента на добровольной основе станут производители одежды и обуви, а также биологически активных добавок к пище", - уточнили в пресс-службе кабмина.
Там же добавили, что цель эксперимента - апробировать блокировку выдачи цифровых кодов тем компаниям, которые выдают чужую продукцию за свою, произведенную в России. Кроме того, будет отработан механизм досудебного обжалования решений оператора информационной системы маркировки - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).
ЦРПТ будет проверять наличие фактического производства товаров, для которых та или иная компания получает коды цифровой маркировки. Если информация о производстве не подтвердится, то оператор ограничит или заблокирует выдачу кодов, а также сообщит о нарушениях органам контроля. Для отслеживания будут использоваться информационные системы Минпромторга, Минсельхоза, Роспотребнадзора и других ведомств, а также региональные информационные системы.
"По итогам эксперимента будет принято решение о внесении соответствующих изменений в действующее законодательство", - добавили в кабмине.
Кабмин одобрил полный перенос в Россию маркировки импортного алкоголя