https://1prime.ru/20241128/ekspert-853146280.html
Эксперт объяснил взрывной рост продаж вейпов в России
Эксперт объяснил взрывной рост продаж вейпов в России - 28.11.2024, ПРАЙМ
Эксперт объяснил взрывной рост продаж вейпов в России
Взрывной рост продаж вейпов в России спровоцировали "серые" устройства из Китая: у продукции не было ни маркировки, ни сертификатов, с них не платили акцизы,... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T04:55+0300
2024-11-28T04:55+0300
2024-11-28T04:55+0300
бизнес
россия
экономика
китай
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jti
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Взрывной рост продаж вейпов в России спровоцировали "серые" устройства из Китая: у продукции не было ни маркировки, ни сертификатов, с них не платили акцизы, рассказал РИА Новости глобальный вице-президент по вопросам налогообложения и нелегальной торговли JTI Рамунас Масиус.
"Если говорить про российский рынок, то нельзя также не упомянуть взрывной рост продаж вейпов, которые в огромном количестве и по "серым" схемам завозили в страну из Китая. У продукции не было ни маркировки, ни сертификатов, с них не платили акцизы. Разумеется, продавцы такого фактически криминального товара без зазрения совести продают его подросткам", - сказал он.
Однако, как отмечается, введение в России в 2024 году лицензирования производства и импорта для всех категорий табачной и никотинсодержащей продукции, равно как и распространение маркировки на вейпы, наряду с корректировкой акцизных ставок, внесло свои коррективы в темпы роста нелегального рынка вейпов.
По словам эксперта, легальные производители борются с продажей сигарет и никотинсодержащей продукции людям, не достигшим 18 лет. Тем не менее, из-за роста нелегальных каналов продаж проблема остается актуальной: "На нее обращают внимание и регуляторы, и бизнес, и общественные организации".
Масиус отметил, что на рынке представлено много альтернатив традиционным сигаретам, а спрос на них отличается в зависимости от особенностей конкретного рынка, регуляторной среды, налоговой составляющей и предпочтений потребителей. Так, в Чехии системы нагревания табака занимают порядка 14% никотинового рынка, в соседней Словакии - 15%. В Литве - 31%, в Латвии - 11%, а в Эстонии - 7%. В России - около 10%.
Международная группа Japan Tobacco работает более чем в 130 странах. Штат оценивается в более чем 46 тысяч сотрудников. Среди брендов компании - сигареты Winston, Camel и LD. Чистая прибыль по итогам прошлого года увеличилась на 9% - до 482,3 миллиарда иен (около 3,2 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании. JTI за прошедший год увеличила общий объем отгрузок в России на 0,7%. Рыночная доля компании в РФ при этом выросла до 37,4% с 36,6% годом ранее.
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бизнес, россия, китай, москва, чехия, jti
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, КИТАЙ, МОСКВА, ЧЕХИЯ, JTI
Эксперт объяснил взрывной рост продаж вейпов в России
JTI: взрывной рост продаж вейпов в России спровоцировали "серые" устройства из Китая
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Взрывной рост продаж вейпов в России спровоцировали "серые" устройства из Китая: у продукции не было ни маркировки, ни сертификатов, с них не платили акцизы, рассказал РИА Новости глобальный вице-президент по вопросам налогообложения и нелегальной торговли JTI Рамунас Масиус.
"Если говорить про российский рынок, то нельзя также не упомянуть взрывной рост продаж вейпов, которые в огромном количестве и по "серым" схемам завозили в страну из Китая. У продукции не было ни маркировки, ни сертификатов, с них не платили акцизы. Разумеется, продавцы такого фактически криминального товара без зазрения совести продают его подросткам", - сказал он.
Однако, как отмечается, введение в России в 2024 году лицензирования производства и импорта для всех категорий табачной и никотинсодержащей продукции, равно как и распространение маркировки на вейпы, наряду с корректировкой акцизных ставок, внесло свои коррективы в темпы роста нелегального рынка вейпов.
По словам эксперта, легальные производители борются с продажей сигарет и никотинсодержащей продукции людям, не достигшим 18 лет. Тем не менее, из-за роста нелегальных каналов продаж проблема остается актуальной: "На нее обращают внимание и регуляторы, и бизнес, и общественные организации".
Масиус отметил, что на рынке представлено много альтернатив традиционным сигаретам, а спрос на них отличается в зависимости от особенностей конкретного рынка, регуляторной среды, налоговой составляющей и предпочтений потребителей. Так, в Чехии системы нагревания табака занимают порядка 14% никотинового рынка, в соседней Словакии - 15%. В Литве - 31%, в Латвии - 11%, а в Эстонии - 7%. В России - около 10%.
Международная группа Japan Tobacco работает более чем в 130 странах. Штат оценивается в более чем 46 тысяч сотрудников. Среди брендов компании - сигареты Winston, Camel и LD. Чистая прибыль по итогам прошлого года увеличилась на 9% - до 482,3 миллиарда иен (около 3,2 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании. JTI за прошедший год увеличила общий объем отгрузок в России на 0,7%. Рыночная доля компании в РФ при этом выросла до 37,4% с 36,6% годом ранее.