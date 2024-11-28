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Эксперты рассказали, как ослабление рубля влияет на турпоток в Россию
Эксперты рассказали, как ослабление рубля влияет на турпоток в Россию - 28.11.2024, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, как ослабление рубля влияет на турпоток в Россию
Слабеющий рубль приведет к росту числа иностранных туристов в России и к увеличению общего чека tax free, так как позволяет путешественникам больше тратить на... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T05:32+0300
2024-11-28T05:32+0300
2024-11-28T05:32+0300
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москва
ближний восток
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интурист
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Слабеющий рубль приведет к росту числа иностранных туристов в России и к увеличению общего чека tax free, так как позволяет путешественникам больше тратить на ювелирные изделия и украшения, рассказали РИА Новости эксперты отрасли.
"В этом году наблюдаем рост въездного потока в Россию из стран Ближнего Востока. В России арабские гости получают туристические услуги высокого качества, к которым привыкли в Европе, но при этом поездка обходится им в 3-4 раза дешевле, чем в страны ЕС. Ослабление рубля в этой связи делает отдых в нашей стране более привлекательным. За прошедший летний сезон, по нашим данным, турпоток иностранцев вырос в 2,5 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщил гендиректор туроператора "Интурист", вице-президент Ассоциации туроператоров России по въездному туризму Александр Мусихин.
С ним согласился и исполнительный директор цифрового оператора tax free в России DigiTaxFree Вадим Клементьев. "Исторически не всегда слабость национальной валюты приводит к наплыву туристов, потому что существует еще ряд факторов, привлекающих иностранный турпоток, в том числе политическая стабильность, наличие мест, куда туристы хотят приехать, и, самое главное - развитое внутреннее производство. Как раз всем этим факторам Российская Федерация соответствует в полной мере", - сказал он.
"Если говорить о факторе ослабления рубля, то это без всякого сомнения приведет к увеличению трат иностранных туристов во время поездок по России. И это мы уже видим на росте тех категорий, которые вывозятся туристами с оформлением чеков tax free. Прежде всего, мы видим рост общего количества закупаемых ювелирных изделий и украшений, также можно прогнозировать рост продаж тех продуктов питания, которые производятся в России - это органические продукты, рыба и консервы из рыбы, икра, сладости, мед", - добавил Клементьев.
Он уточнил, что важную роль в этом играет фактор приграничной торговли, которая активно развивается в ряде автомобильных пунктов пропуска таможенной границы РФ.
Оператор DigiTaxFree прогнозирует рост среднего чека иностранного туриста на 15-20% в связи с ослаблением рубля по отношению к другим валютам.
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бизнес, туризм, москва, ближний восток, европа, ес, интурист
Бизнес, Туризм, МОСКВА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЕВРОПА, ЕС, Интурист
Эксперты рассказали, как ослабление рубля влияет на турпоток в Россию
Эксперты: слабеющий рубль приведет к росту числа иностранных туристов в России
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Слабеющий рубль приведет к росту числа иностранных туристов в России и к увеличению общего чека tax free, так как позволяет путешественникам больше тратить на ювелирные изделия и украшения, рассказали РИА Новости эксперты отрасли.
"В этом году наблюдаем рост въездного потока в Россию из стран Ближнего Востока. В России арабские гости получают туристические услуги высокого качества, к которым привыкли в Европе, но при этом поездка обходится им в 3-4 раза дешевле, чем в страны ЕС. Ослабление рубля в этой связи делает отдых в нашей стране более привлекательным. За прошедший летний сезон, по нашим данным, турпоток иностранцев вырос в 2,5 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщил гендиректор туроператора "Интурист", вице-президент Ассоциации туроператоров России по въездному туризму Александр Мусихин.
С ним согласился и исполнительный директор цифрового оператора tax free в России DigiTaxFree Вадим Клементьев. "Исторически не всегда слабость национальной валюты приводит к наплыву туристов, потому что существует еще ряд факторов, привлекающих иностранный турпоток, в том числе политическая стабильность, наличие мест, куда туристы хотят приехать, и, самое главное - развитое внутреннее производство. Как раз всем этим факторам Российская Федерация соответствует в полной мере", - сказал он.
"Если говорить о факторе ослабления рубля, то это без всякого сомнения приведет к увеличению трат иностранных туристов во время поездок по России. И это мы уже видим на росте тех категорий, которые вывозятся туристами с оформлением чеков tax free. Прежде всего, мы видим рост общего количества закупаемых ювелирных изделий и украшений, также можно прогнозировать рост продаж тех продуктов питания, которые производятся в России - это органические продукты, рыба и консервы из рыбы, икра, сладости, мед", - добавил Клементьев.
Он уточнил, что важную роль в этом играет фактор приграничной торговли, которая активно развивается в ряде автомобильных пунктов пропуска таможенной границы РФ.
Оператор DigiTaxFree прогнозирует рост среднего чека иностранного туриста на 15-20% в связи с ослаблением рубля по отношению к другим валютам.