https://1prime.ru/20241128/eksperty-853146633.html

Эксперты рассказали, как ослабление рубля влияет на турпоток в Россию

Эксперты рассказали, как ослабление рубля влияет на турпоток в Россию - 28.11.2024, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, как ослабление рубля влияет на турпоток в Россию

Слабеющий рубль приведет к росту числа иностранных туристов в России и к увеличению общего чека tax free, так как позволяет путешественникам больше тратить на... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T05:32+0300

2024-11-28T05:32+0300

2024-11-28T05:32+0300

бизнес

туризм

москва

ближний восток

европа

ес

интурист

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853146633.jpg?1732761173

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Слабеющий рубль приведет к росту числа иностранных туристов в России и к увеличению общего чека tax free, так как позволяет путешественникам больше тратить на ювелирные изделия и украшения, рассказали РИА Новости эксперты отрасли. "В этом году наблюдаем рост въездного потока в Россию из стран Ближнего Востока. В России арабские гости получают туристические услуги высокого качества, к которым привыкли в Европе, но при этом поездка обходится им в 3-4 раза дешевле, чем в страны ЕС. Ослабление рубля в этой связи делает отдых в нашей стране более привлекательным. За прошедший летний сезон, по нашим данным, турпоток иностранцев вырос в 2,5 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщил гендиректор туроператора "Интурист", вице-президент Ассоциации туроператоров России по въездному туризму Александр Мусихин. С ним согласился и исполнительный директор цифрового оператора tax free в России DigiTaxFree Вадим Клементьев. "Исторически не всегда слабость национальной валюты приводит к наплыву туристов, потому что существует еще ряд факторов, привлекающих иностранный турпоток, в том числе политическая стабильность, наличие мест, куда туристы хотят приехать, и, самое главное - развитое внутреннее производство. Как раз всем этим факторам Российская Федерация соответствует в полной мере", - сказал он. "Если говорить о факторе ослабления рубля, то это без всякого сомнения приведет к увеличению трат иностранных туристов во время поездок по России. И это мы уже видим на росте тех категорий, которые вывозятся туристами с оформлением чеков tax free. Прежде всего, мы видим рост общего количества закупаемых ювелирных изделий и украшений, также можно прогнозировать рост продаж тех продуктов питания, которые производятся в России - это органические продукты, рыба и консервы из рыбы, икра, сладости, мед", - добавил Клементьев. Он уточнил, что важную роль в этом играет фактор приграничной торговли, которая активно развивается в ряде автомобильных пунктов пропуска таможенной границы РФ. Оператор DigiTaxFree прогнозирует рост среднего чека иностранного туриста на 15-20% в связи с ослаблением рубля по отношению к другим валютам.

москва

ближний восток

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, москва, ближний восток, европа, ес, интурист