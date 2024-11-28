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Новые регионы РФ получат допсредства на поддержку работы систем ЖКХ

Новые регионы РФ получат допсредства на поддержку работы систем ЖКХ - 28.11.2024, ПРАЙМ

Новые регионы РФ получат допсредства на поддержку работы систем ЖКХ

Правительство РФ выделит новым регионам дополнительно более 3,5 миллиардов рублей на поддержку функционирования систем ЖКХ. Об этом сообщил премьер-министр РФ... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T15:41+0300

2024-11-28T15:41+0300

2024-11-28T15:55+0300

энергетика

россия

новые регионы рф

энергетическая инфраструктура

поддержка

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит новым регионам дополнительно более 3,5 миллиардов рублей на поддержку функционирования систем ЖКХ. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Он отметил, что правительство РФ продолжает помогать российским регионам, в том числе в рамках проводимой по поручению президента РФ Владимира Путина модернизации жилищно-коммунальной отрасли и это актуально всегда, особенно сейчас, во время прохождения осенне-зимнего периода."Сегодня направим дополнительно около 3,5 миллиардов рублей в бюджеты Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей," — сказал премьер в ходе заседания кабмина РФ.Мишустин добавил, что эти средства пойдут на поддержку стабильной работы сетей, тепло- и водоснабжения, повышение их надежности, чтобы в домах, квартирах жителей новых регионов были свет, тепло при любых погодных условиях.

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россия, новые регионы рф, энергетическая инфраструктура, поддержка