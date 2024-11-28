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Новые регионы РФ получат допсредства на поддержку работы систем ЖКХ
Новые регионы РФ получат допсредства на поддержку работы систем ЖКХ - 28.11.2024, ПРАЙМ
Новые регионы РФ получат допсредства на поддержку работы систем ЖКХ
Правительство РФ выделит новым регионам дополнительно более 3,5 миллиардов рублей на поддержку функционирования систем ЖКХ. Об этом сообщил премьер-министр РФ... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T15:41+0300
2024-11-28T15:41+0300
2024-11-28T15:55+0300
энергетика
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит новым регионам дополнительно более 3,5 миллиардов рублей на поддержку функционирования систем ЖКХ. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Он отметил, что правительство РФ продолжает помогать российским регионам, в том числе в рамках проводимой по поручению президента РФ Владимира Путина модернизации жилищно-коммунальной отрасли и это актуально всегда, особенно сейчас, во время прохождения осенне-зимнего периода."Сегодня направим дополнительно около 3,5 миллиардов рублей в бюджеты Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей," — сказал премьер в ходе заседания кабмина РФ.Мишустин добавил, что эти средства пойдут на поддержку стабильной работы сетей, тепло- и водоснабжения, повышение их надежности, чтобы в домах, квартирах жителей новых регионов были свет, тепло при любых погодных условиях.
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россия, новые регионы рф, энергетическая инфраструктура, поддержка
Энергетика, РОССИЯ, новые регионы РФ, энергетическая инфраструктура, поддержка
Новые регионы РФ получат допсредства на поддержку работы систем ЖКХ
Новые регионы РФ получат 3,5 млрд рублей на поддержку работы систем ЖКХ
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит новым регионам дополнительно более 3,5 миллиардов рублей на поддержку функционирования систем ЖКХ. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он отметил, что правительство РФ продолжает помогать российским регионам, в том числе в рамках проводимой по поручению президента РФ Владимира Путина модернизации жилищно-коммунальной отрасли и это актуально всегда, особенно сейчас, во время прохождения осенне-зимнего периода.
"Сегодня направим дополнительно около 3,5 миллиардов рублей в бюджеты Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей," — сказал премьер в ходе заседания кабмина РФ.
Мишустин добавил, что эти средства пойдут на поддержку стабильной работы сетей, тепло- и водоснабжения, повышение их надежности, чтобы в домах, квартирах жителей новых регионов были свет, тепло при любых погодных условиях.
Силуанов посоветовал регионам России воздержаться от новых кредитов