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Глава ЕЦБ предупредила о негативных последствиях торговой войны с США

Глава ЕЦБ предупредила о негативных последствиях торговой войны с США - 28.11.2024, ПРАЙМ

Глава ЕЦБ предупредила о негативных последствиях торговой войны с США

Глава Европейского Центробанка Кристин Лагард в свете угроз победившего на выборах в США Дональда Трампа ввести пошлины против иностранных государств заявила,... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T14:37+0300

2024-11-28T14:37+0300

2024-11-28T14:47+0300

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Глава Европейского Центробанка Кристин Лагард в свете угроз победившего на выборах в США Дональда Трампа ввести пошлины против иностранных государств заявила, что торговая война не отвечает ничьим интересам и обернется негативными последствиями для всех, а не только для стран, против которых вводятся ограничения. В ЕС опасаются, что Трамп не только сократит финансирование конфликта на Украине, но и вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Ранее Трамп пообещал прибавить 10% к пошлинам на товары из Китая. Кроме того, он заявил, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады. "Если речь о полноценной торговой войне, это в итоге привело бы к негативным последствиям для всех, а не только для тех, против кого нацелены американские пошлины. Если начать рассматривать опцию торговой войны, очень быстро можно увидеть эскалацию, что, с моей точки зрения, плохо для всех. Это не отвечает ничьим интересам: ни США, ни Европы, ни кого бы то ни было. Это повлекло бы снижение ВВП по всему миру", - заявила Лагард в интервью газете Financial Times. По её мнению, европейцам следует сесть за стол переговоров с США, а не прибегать к ответным мерам. "Мы могли бы предложить покупать определенные вещи из США и сигнализировать, что мы готовы сесть за стол переговоров, и определить, как мы можем работать вместе. Я думаю, этот сценарий лучше, чем чисто зеркальная стратегия, которая может запустить процесс ответных мер, в котором на самом деле нет победителей", - добавила она. Трамп во время первого срока пребывания на посту президента США ввел новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года между Америкой и ее европейскими партнерами стала назревать очередная торговая война после того, как США приняли закон о противодействии инфляции, который в Европе назвали нечестной конкуренцией. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары.

https://1prime.ru/20241126/tramp-853108886.html

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ес, ецб, кристин лагард, сша, пошлины