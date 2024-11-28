https://1prime.ru/20241128/evroparlament-853167521.html

Европарламент принял очередную проукраинскую резолюцию

Европарламент принял очередную проукраинскую резолюцию - 28.11.2024, ПРАЙМ

Европарламент принял очередную проукраинскую резолюцию

Депутаты Европейского парламента в ходе пленарной сессии в Страсбурге в четверг большинством голосов приняли очередную проукраинскую резолюцию, которая содержит | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T15:17+0300

2024-11-28T15:17+0300

2024-11-28T15:28+0300

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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – ПРАЙМ. Депутаты Европейского парламента в ходе пленарной сессии в Страсбурге в четверг большинством голосов приняли очередную проукраинскую резолюцию, которая содержит призыв наращивать поставки дальнобойных ракет и боевых самолетов Киеву, а также усиливать антироссийские санкции. Резолюцию поддержали 390 депутатов, против высказались 135 депутатов, а 52 воздержались. Резолюции ЕП по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами ЕС и странами-членами объединения. Авторами документа являются партии, традиционно поддерживающие политику главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, включая утвержденного накануне на пост еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса. Согласно резолюции, европарламент призывает ЕС и его страны-члены к дальнейшему увеличению военной поддержки Украины, в том числе поставок самолетов, ракет большой дальности, включая Taurus, современных систем ПВО, включая Patriot и SAMP-T, боеприпасов, а также к расширению программ подготовки украинских сил. Отмечается, что страны ЕС должны тратить только на военную поддержку Украины не менее 0,25% своего ВВП ежегодно. Европарламент призвал Еврокомиссию и Совет ЕС уделить первоочередное внимание обеспечению полной работоспособности европейской многоорбитальной спутниковой группировки IRIS2 и предоставить Украине и Тайваню как можно скорее доступ к ней. Кроме того, ЕП призвал европейские столицы последовать примеру Вашингтона и отменить все ограничения для Киева на использование своего оружия. Они также предложили создать новый формат финансирования военных поставок Украине для замены Европейского фонда мира, деньги в котором сейчас блокирует Венгрия, и предложить план финансирования киевского режима после 2027 года. В резолюции также хотят, чтобы страны ЕС добивались принятия очередного, 15-го по счету санкционного пакета против России и расширения ограничений в секторах, имеющих особое экономическое значение для Москвы, в том числе в металлургическом, атомном, химическом, сельскохозяйственном и банковском, а также против алюминия, стальной продукции, урана, титана и никеля. Там также говорится о необходимости "полного эмбарго" на импорт в ЕС российского ископаемого топлива и сжиженного природного газа (СПГ). В ЕП также призвали пересмотреть продолжительность антироссийских санкций и продлить срок их действия "с нынешних шести месяцев до более стратегических трех лет". Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20241128/patriot-853161956.html

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ес, еврокомиссия, санкции против рф, поддержка украины