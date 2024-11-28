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Старейшая в мире игольная фабрика обанкротилась в Германии

Старейшая в мире игольная фабрика обанкротилась в Германии - 28.11.2024, ПРАЙМ

Старейшая в мире игольная фабрика обанкротилась в Германии

Старейшая в мире немецкая игольная фабрика Schmauser Precision, которая в прошлом году отпраздновала свое 300-летие, объявила о банкротстве, сообщает газета... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T14:20+0300

2024-11-28T14:20+0300

2024-11-28T14:20+0300

экономика

германия

бизнес

фабрика

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Старейшая в мире немецкая игольная фабрика Schmauser Precision, которая в прошлом году отпраздновала свое 300-летие, объявила о банкротстве, сообщает газета Münchner Merkur. Предприятие открыли 17 октября 1723 года. Таким образом, оно является старейшей игольной фабрикой в мире. "Предприятие было основано 300 лет назад в городе Швабах в Средней Франконии (в немецкой Баварии - ред.). Теперь Schmauser Precision пришлось объявить себя банкротом", - говорится в материале. Причиной банкротства стало ухудшение экономической ситуации из-за последствий пандемии и роста цен на энергоносители, заявил юрист, который занимается делами компании в связи с банкротством. По его словам, фирме грозила неплатежеспособность. В начале своей деятельности предприятие, согласно информации на его сайте, выпускало спицы для вязания, швейные иглы и заколки для волос. После индустриальной революции оно разрослось и к началу XIX века ежегодно производило 300 миллионов иголок. На сегодняшний день фирма в основном занимается изготовлением деталей для текстильной и автомобильной промышленности, для вентиляционной, бытовой и медицинской техники, а также для измерительных приборов и игрушек. Среди ее клиентов были Siemens и Bosch, продукция экспортировалась и в другие европейские страны и Азию, говорится на сайте Schmauser Precision. По данным федерального статистического ведомства Германии, за октябрь 2024 года число заявлений о банкротстве в стране выросло на 22,9%. Уже больше года этот показатель почти каждый месяц увеличивается больше, чем на 10%.

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германия, бизнес, фабрика