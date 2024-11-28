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Мишустин призвал четко финансировать запланированные в бюджете мероприятия

Мишустин призвал четко финансировать запланированные в бюджете мероприятия - 28.11.2024, ПРАЙМ

Мишустин призвал четко финансировать запланированные в бюджете мероприятия

Финансирование всех запланированных в госбюджете мероприятий должно быть четким и ритмичным до конца текущего года, заявил премьер-министр России Михаил... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T15:47+0300

2024-11-28T15:47+0300

2024-11-28T16:02+0300

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Финансирование всех запланированных в госбюджете мероприятий должно быть четким и ритмичным до конца текущего года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства."Очень важно, чтобы финансирование всех запланированных мероприятий было четким и ритмичным до конца года и в таком же режиме хочу, чтобы мы работали по новому главному финансовому документу страны на ближайшие три года", - сказал Мишустин.На заседании правительство рассматривало отчет об исполнении федерального бюджета за январь-сентябрь текущего года. По данным Минфина РФ, федеральный бюджет за отчетный период был исполнен с профицитом в 169 миллиардов рублей.При этом глава Минфина Антон Силуанов отметил высокий уровень достижения запланированных в бюджете показателей, в том числе относящихся к социальным обязательствам.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, михаил мишустин