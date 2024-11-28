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Мишустин призвал четко финансировать запланированные в бюджете мероприятия - 28.11.2024, ПРАЙМ
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Мишустин призвал четко финансировать запланированные в бюджете мероприятия
Мишустин призвал четко финансировать запланированные в бюджете мероприятия - 28.11.2024, ПРАЙМ
Мишустин призвал четко финансировать запланированные в бюджете мероприятия
Финансирование всех запланированных в госбюджете мероприятий должно быть четким и ритмичным до конца текущего года, заявил премьер-министр России Михаил... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T15:47+0300
2024-11-28T16:02+0300
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Финансирование всех запланированных в госбюджете мероприятий должно быть четким и ритмичным до конца текущего года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства."Очень важно, чтобы финансирование всех запланированных мероприятий было четким и ритмичным до конца года и в таком же режиме хочу, чтобы мы работали по новому главному финансовому документу страны на ближайшие три года", - сказал Мишустин.На заседании правительство рассматривало отчет об исполнении федерального бюджета за январь-сентябрь текущего года. По данным Минфина РФ, федеральный бюджет за отчетный период был исполнен с профицитом в 169 миллиардов рублей.При этом глава Минфина Антон Силуанов отметил высокий уровень достижения запланированных в бюджете показателей, в том числе относящихся к социальным обязательствам.
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россия, михаил мишустин
РОССИЯ, Михаил Мишустин
15:47 28.11.2024 (обновлено: 16:02 28.11.2024)
 
Мишустин призвал четко финансировать запланированные в бюджете мероприятия

Мишустин: финансирование мероприятий в бюджете должно быть четким и ритмичным

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкРабочая поездка премьер-министра РФ М. Мишустина в Сибирский федеральный округ
Рабочая поездка премьер-министра РФ М. Мишустина в Сибирский федеральный округ - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Финансирование всех запланированных в госбюджете мероприятий должно быть четким и ритмичным до конца текущего года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.
"Очень важно, чтобы финансирование всех запланированных мероприятий было четким и ритмичным до конца года и в таком же режиме хочу, чтобы мы работали по новому главному финансовому документу страны на ближайшие три года", - сказал Мишустин.
На заседании правительство рассматривало отчет об исполнении федерального бюджета за январь-сентябрь текущего года. По данным Минфина РФ, федеральный бюджет за отчетный период был исполнен с профицитом в 169 миллиардов рублей.
При этом глава Минфина Антон Силуанов отметил высокий уровень достижения запланированных в бюджете показателей, в том числе относящихся к социальным обязательствам.
 
РОССИЯМихаил Мишустин
 
 
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