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Правление "Газпрома" одобрило проект инвестпрограммы на 2025 год

Правление "Газпрома" одобрило проект инвестпрограммы на 2025 год - 28.11.2024, ПРАЙМ

Правление "Газпрома" одобрило проект инвестпрограммы на 2025 год

Объем инвестиционной программы ПАО "Газпром" на следующий год составит 1,524 триллиона рублей, её одобрило правление, сообщила компания. | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T16:07+0300

2024-11-28T16:07+0300

2024-11-28T16:15+0300

экономика

россия

газпром

инвестпрограмма

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Объем инвестиционной программы ПАО "Газпром" на следующий год составит 1,524 триллиона рублей, её одобрило правление, сообщила компания."Правление ПАО "Газпром" приняло к сведению информацию о предварительных итогах работы компании в 2024 году и о прогнозе инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) на 2026-2027 годы. Правление также одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) на 2025 год", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании."В соответствии с проектом инвестиционной программы на 2025 год общий объем ее финансирования составит 1 523,7 миллиарда рублей", - добавляется там же.

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россия, газпром, инвестпрограмма