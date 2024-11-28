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Правление "Газпрома" одобрило проект инвестпрограммы на 2025 год - 28.11.2024, ПРАЙМ
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Правление "Газпрома" одобрило проект инвестпрограммы на 2025 год
Правление "Газпрома" одобрило проект инвестпрограммы на 2025 год - 28.11.2024, ПРАЙМ
Правление "Газпрома" одобрило проект инвестпрограммы на 2025 год
Объем инвестиционной программы ПАО "Газпром" на следующий год составит 1,524 триллиона рублей, её одобрило правление, сообщила компания. | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T16:07+0300
2024-11-28T16:15+0300
экономика
россия
газпром
инвестпрограмма
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Объем инвестиционной программы ПАО "Газпром" на следующий год составит 1,524 триллиона рублей, её одобрило правление, сообщила компания."Правление ПАО "Газпром" приняло к сведению информацию о предварительных итогах работы компании в 2024 году и о прогнозе инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) на 2026-2027 годы. Правление также одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) на 2025 год", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании."В соответствии с проектом инвестиционной программы на 2025 год общий объем ее финансирования составит 1 523,7 миллиарда рублей", - добавляется там же.
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россия, газпром, инвестпрограмма
Экономика, РОССИЯ, Газпром, инвестпрограмма
16:07 28.11.2024 (обновлено: 16:15 28.11.2024)
 
Правление "Газпрома" одобрило проект инвестпрограммы на 2025 год

Правление "Газпрома" одобрило проект инвестпрограммы на 1,524 триллиона рублей

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Объем инвестиционной программы ПАО "Газпром" на следующий год составит 1,524 триллиона рублей, её одобрило правление, сообщила компания.
"Правление ПАО "Газпром" приняло к сведению информацию о предварительных итогах работы компании в 2024 году и о прогнозе инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) на 2026-2027 годы. Правление также одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) на 2025 год", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
"В соответствии с проектом инвестиционной программы на 2025 год общий объем ее финансирования составит 1 523,7 миллиарда рублей", - добавляется там же.
 
ЭкономикаРОССИЯГазпроминвестпрограмма
 
 
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