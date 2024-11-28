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В ГД внесут законопроект об увеличении страхового возмещения по вкладам
В ГД внесут законопроект об увеличении страхового возмещения по вкладам - 28.11.2024, ПРАЙМ
В ГД внесут законопроект об увеличении страхового возмещения по вкладам
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым в четверг внесут на рассмотрение нижней палаты парламента | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T00:31+0300
2024-11-28T00:31+0300
2024-11-28T00:31+0300
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым в четверг внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об увеличении с 1,4 до 3 миллионов рублей максимального размера страхового возмещения по банковским вкладам, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"С учетом изложенного законопроектом предлагается внести изменения в статью 11 Федерального закона "О страховании вкладов в банках Российской Федерации", согласно которым максимальный размер страхового возмещения по вкладам в банках увеличивается с 1,4 млн до 3 млн рублей", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
По словам Нилова, сегодняшний предел застрахованной суммы на уровне 1,4 миллиона рублей был установлен 10 лет назад, в настоящее время для укрепления уровня доверия к банковской системе его нужно пересматривать.
"С инициативой увеличить страховое возмещение по долгосрочным вкладам с целью привлечения денег населения в банковскую систему в апреле 2024 года выступал и Банк России. По мнению регулятора, это поможет сдержать инфляцию", - отмечается в пояснительной записке.
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финансы, банки, банк россия, банк россии
Финансы, Банки, Экономика, банк Россия, Банк России
В ГД внесут законопроект об увеличении страхового возмещения по вкладам
В ГД внесут законопроект об увеличении страхового возмещения по вкладам до 3 млн рублей
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым в четверг внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об увеличении с 1,4 до 3 миллионов рублей максимального размера страхового возмещения по банковским вкладам, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"С учетом изложенного законопроектом предлагается внести изменения в статью 11 Федерального закона "О страховании вкладов в банках Российской Федерации", согласно которым максимальный размер страхового возмещения по вкладам в банках увеличивается с 1,4 млн до 3 млн рублей", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
По словам Нилова, сегодняшний предел застрахованной суммы на уровне 1,4 миллиона рублей был установлен 10 лет назад, в настоящее время для укрепления уровня доверия к банковской системе его нужно пересматривать.
"С инициативой увеличить страховое возмещение по долгосрочным вкладам с целью привлечения денег населения в банковскую систему в апреле 2024 года выступал и Банк России. По мнению регулятора, это поможет сдержать инфляцию", - отмечается в пояснительной записке.