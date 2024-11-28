Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД внесут законопроект об увеличении страхового возмещения по вкладам - 28.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241128/gd-853144584.html
В ГД внесут законопроект об увеличении страхового возмещения по вкладам
В ГД внесут законопроект об увеличении страхового возмещения по вкладам - 28.11.2024, ПРАЙМ
В ГД внесут законопроект об увеличении страхового возмещения по вкладам
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым в четверг внесут на рассмотрение нижней палаты парламента | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T00:31+0300
2024-11-28T00:31+0300
финансы
банки
экономика
банк россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853144584.jpg?1732743080
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым в четверг внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об увеличении с 1,4 до 3 миллионов рублей максимального размера страхового возмещения по банковским вкладам, документ есть в распоряжении РИА Новости. "С учетом изложенного законопроектом предлагается внести изменения в статью 11 Федерального закона "О страховании вкладов в банках Российской Федерации", согласно которым максимальный размер страхового возмещения по вкладам в банках увеличивается с 1,4 млн до 3 млн рублей", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. По словам Нилова, сегодняшний предел застрахованной суммы на уровне 1,4 миллиона рублей был установлен 10 лет назад, в настоящее время для укрепления уровня доверия к банковской системе его нужно пересматривать. "С инициативой увеличить страховое возмещение по долгосрочным вкладам с целью привлечения денег населения в банковскую систему в апреле 2024 года выступал и Банк России. По мнению регулятора, это поможет сдержать инфляцию", - отмечается в пояснительной записке.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, банк россия, банк россии
Финансы, Банки, Экономика, банк Россия, Банк России
00:31 28.11.2024
 
В ГД внесут законопроект об увеличении страхового возмещения по вкладам

В ГД внесут законопроект об увеличении страхового возмещения по вкладам до 3 млн рублей

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым в четверг внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об увеличении с 1,4 до 3 миллионов рублей максимального размера страхового возмещения по банковским вкладам, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"С учетом изложенного законопроектом предлагается внести изменения в статью 11 Федерального закона "О страховании вкладов в банках Российской Федерации", согласно которым максимальный размер страхового возмещения по вкладам в банках увеличивается с 1,4 млн до 3 млн рублей", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
По словам Нилова, сегодняшний предел застрахованной суммы на уровне 1,4 миллиона рублей был установлен 10 лет назад, в настоящее время для укрепления уровня доверия к банковской системе его нужно пересматривать.
"С инициативой увеличить страховое возмещение по долгосрочным вкладам с целью привлечения денег населения в банковскую систему в апреле 2024 года выступал и Банк России. По мнению регулятора, это поможет сдержать инфляцию", - отмечается в пояснительной записке.
 
ЭкономикаФинансыБанкибанк РоссияБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала